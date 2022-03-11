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周末好去處／大都會博物館 中國藝術品特覽

記者胡聲橋整理

大都會博物館 中國藝術品特覽

一個題為「孤獨的伴侶：中國藝術中的隱居與交流」特別展覽正在大都會博物館舉行。隱居和交流一直是中國文化中兩個相對應的主題。隱居是為了超脫凡塵，修心；但與此同時，人們又需要與志同道合的人交流，才能增進認識。這兩個主題一直在各種中國藝術品中得到體現。大都會博物館專門調集了大約120件反映這一主題的中國藝術名品，推出特展。這些中國藝術品包括書法、繪畫、雕刻、陶瓷、工藝品等。這次展覽將於8月14日結束。官網：https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2021/companions-in-solitude

●紐約愛樂樂團 演奏舒曼交響曲

洛杉磯愛樂音樂總監杜達梅爾(Gustavo Dudamel)訂於11日(周五)和12日(周六)，指揮紐約愛樂樂團演出舒曼的第一第二交響曲。舒曼的第一交響曲的別名是「春天交響曲」；而第二交響曲表現的是經過奮鬥得到肯定和勝利。這是杜達梅爾舒曼交響曲專場音樂會的第一部分；下周，杜達梅爾將指揮舒曼的第三和第四交響曲，作為第二部分。杜達梅爾來自委內瑞拉，現在還擔任巴黎國家歌劇院的音樂總監。官網：https://nyphil.org/concerts-tickets/explore/schumann?clicklocation=hp_hero_1

●大都會歌劇院 烏克蘭公益表演

大都會歌劇院將舉辦一場公益表演，支持遭受襲擊的烏克蘭人。大都會音樂總監 Yannick Nézet-Séguin 14日將帶領大都會交響樂團、合唱團以及明星歌手參加這次演出，節目包括烏克蘭國歌、烏克蘭作曲家Valentin Silvestrov的「為烏克蘭祈禱」、巴伯的柔板、威爾第的「讓思想乘上金色的翅膀」以及貝多芬第九交響曲的最後樂章。這場演出的所有門票銷售和捐款都將用於烏克蘭的救援工作。官網：https://www.metopera.org/season/2021-22-misc/a-concert-for-ukraine/

●耶魯亞裔劇團 演排華法案歷史

由耶魯大學亞裔話劇團(Yale Asian Theater)製作的音樂劇「Illegal」，訂於11日和12日晚8時，在長島Manhasset Munsey Park小學禮堂演出。此劇試圖展示排華法案的歷史，再現華人移民在美國的生活。此劇的編劇是大頸南校的畢業生Skyler Chin，演員和製作人也有不少來自附近地區。訂票網址：https://www.eventbrite.com/e/illegal-a-new-musical-registration-269801592827

大都會 烏克蘭 博物館

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