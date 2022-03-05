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「與媽媽的美好時光」世報、味全合辦母親節繪畫賽

紐約訊
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。(主辦方提供)

為響應即將到來的母親節世界日報與美國味全攜手合作，在這個意義重大的節日舉辦母親節繪畫比賽，希望全天底下的孩子，將藏在心裡的愛與感恩，能賦予在畫筆上，勾勒出對母親的愛。本賽事邀請全美國所有青少年與兒童參加。本屆主題為「與媽媽的美好時光」，主辦單位希望透過本次活動，能啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

今年的比賽依年齡共分三組，分別為幼童組(4歲至未滿9歲)、高童組(9歲至未滿14歲)、以及青少年組(14歲至未滿19歲)。

參加者須以繪畫紙(限11吋乘14吋，橫豎構圖皆可)設計作品，今年主題為「與媽媽的美好時光」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。

若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，務必於2022年4月13日之前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金350元，第二名可得250元，第三名可得180元，第四名可得120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元；收件截稿日期為2022年4月13日(周三)，評選結果及優勝作品將訂於2022年5月初在世界日報及活動官網公布。

欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站https://bit.ly/wcwj22，或電洽：(718)746-8889轉分機6309。

世界日報 母親節

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