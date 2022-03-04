紐約最美花海 植物園蘭花展璀璨回歸

紐約植物園萬花筒蘭花展盛大回歸，圖為白色蘭花展廳。（路透）

紐約植物園 萬花筒蘭花展(The Orchid Show: Jeff Leatham's Kaleidoscope)2020年首次推出後，獲得極大反響，時隔一年，2月26日盛大回歸，成千上萬朵蘭花製成的藝術品如萬花筒一般絢爛，此次展覽繼續由著名設計師Jeff Keatham負責；此外，經典的彩虹走廊今年也回歸，遊客們肯定會喜愛在這個絢麗走廊拍照打卡。

今年地下彩虹隧道回歸，遊客可打卡。（紐約植物園提供）

Jeff Leatham是四季酒店的藝術總監，展現過很多動人花卉作品，還曾為金卡戴珊(Kim Kardashian)打造過祕密花園；其作品給人的感覺是極具戲劇性、大膽、令人難忘，他採用大膽多彩的視覺暫時方式，通過裝置和設計展現各類由蘭花製成的藝術品，民眾走在展室中不僅是在賞花，也是在欣賞藝術品，在獨特氛圍內體驗春天的到來。

設計師Jeff Leatham帶來全新萬花筒蘭花展。（路透）

Jeff Leatham在紐約植物園的蘭花展2020年春季首次亮相，但因新冠疫情 爆發而提前結束，如今疫情趨緩，終於回歸。

蘭花展主要在三個展室展出，在園內標誌性的奧普特溫室(Haupt Conservatory)開始看展旅程，首先映入眼簾的是用很多鏡子製成的萬花筒雕塑 ，在萬花筒的映射下，橘色、黃色、粉色、紅色、甚至青綠色的蘭花相應交織。

紐約植物園萬花筒蘭花展盛大回歸。（路透） 紐約植物園萬花筒蘭花展盛大回歸。（路透）

遊客在蘭花簇擁下，彷彿身在熱帶雨林，蘭花纏繞在樹枝和樹木上，布滿溫室的透明玻璃，蜿蜒曲折至室外庭園，一路上蘭花愈開愈密，溫室頂部的蘭花倒映在池塘的池水中，更帶來獨特的觀感。

Jeff Leatham表示，你每次看萬花筒時，都會帶到不同的圖像，聯想到不同的美麗故事，每當大家走入這蘭花萬花筒，都能看到不同的故事；在該展中，參觀者能夠在欣賞美麗蘭花的同時，也從全新角度觀賞植物園內的標誌性建築。

他說，設計的目的就是讓人們從不同角度，都能看到全新的景象；在最後一個展廳，則展出全都為白色的蘭花，與前面的彩色展廳不同，以更獨特的角度觀看蘭花的美。

今年的精采之處在地下彩虹隧道的回歸，遊客可以在觀賞過程中間穿越這個隧道，五彩斑斕的隧道也像極了那萬花筒，只是用變換的燈光來取代不同色彩的蘭花。

紐約植物園萬花筒蘭花展盛大回歸。（路透） 紐約植物園萬花筒蘭花展盛大回歸。（路透）

蘭花展在2月26日至5月1日期間展出，21歲以上民眾還可選擇周五和周六的夜場參觀，彩虹隧道僅在夜場提供，還將有音樂、吧台和食物。

更多信息和購票請登錄https://www.nybg.org/event/the-orchid-show/，地點在布朗士2900 Southern Blvd，二至12歲兒童票價15元，成人30元，五歲以上參觀者需提供疫苗接種證明，在室內需戴口罩；夜晚場非會員票價為39元，具體信息可查https://www.nybg.org/event/the-orchid-show/orchid-evenings/。

除參觀外，民眾還可以參加蘭花相關學習課程，如周末下午1時和2時半的蘭花呵護體驗課，周末下午1時和4時的基本蘭花護理工作坊等。