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周末好去處／紅色電話亭登陸紐約 接電話可抽獎

記者顏潔恩／紐約報導

紐約國際兒童電影節

紐約最大型的兒童、青年、親子電影節將從即日起至13日(周日)，在多個電影院播映來自世界各地的動畫、實景、情節片，另外也有一系列工作坊、論壇等，與創作者探討創意與啟發構想；該電影節適合激勵3至18歲兒童，更為家庭提供促進親子關係的機會。基於五歲以下幼童還未接種，主辦方將在電影節期間提供線上觀賞節目和電影，令幼童也能參與其中；更多詳情請訪nyicff.org/festival。

Outsider藝術博覽會

在切爾西(Chelsea)舉辦的「Outsider」藝術博覽會已舉行第30年，將展示全球超過60名自學成才藝術家的作品，大多數源自歐洲及南美洲，他們的經歷突破了創造力的界線，給觀眾帶來別樣的啟發；在這當中，觀眾最不容錯過一個名為「實地考察：迷幻解決方案」的藝術展，由一群自1986至1995年、被喻為地下漫畫家先驅者集合的原創藝術品。博覽會將於即日起至6日(周日)舉行，地址是曼哈頓西18街125號，民眾需購票入場，更多詳情請訪metropolitanevents.com。

「紅色電話亭」登陸紐約

英國標誌性的「紅色電話亭」將於本周末在紐約市四個地點出現，這項稱為「偉大的召喚」(Great Calling NYC)是由英國主持節目帶來的活動，令大洋彼岸的紐約客能身臨其境體驗該國的文化，邀請路人互動；當聽見電話響起時，上前接應的民眾說道「I want to see things differently」(我想換個角度看事情)，便可自動參與抽獎遊戲，贏取不同活動的門票，認識英國明星、他們的生活方式、興趣及文化追求等，欲知更多詳情可訪greatcampaign.com/greatcalling。

「回收袋落地氣球」藝術展

哈德遜廣場的新地標The Shed日益發展成大型的藝術氣息地，即日起至4月17日(周日)有一項新裝置展出，由五顏六色的回收塑料購物袋組成的落地氣球大帳篷，邀請民眾前來參觀；這個被稱為「航空太陽能博物館」(Museo Aero Solar)的展覽由阿根廷藝術家Tomás Saraceno所設計，呼籲人類反思可回收廢物品對世界造成的影響，如何通過改變自身行為來愛護環境，詳情請看theshed.org/program/227-tomas-saraceno-particular-matter-s。

電影院 英國 親子

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