周末好去處／紅色電話亭登陸紐約 接電話可抽獎

紐約國際兒童電影節

紐約最大型的兒童、青年、親子 電影節將從即日起至13日(周日),在多個電影院 播映來自世界各地的動畫、實景、情節片,另外也有一系列工作坊、論壇等,與創作者探討創意與啟發構想;該電影節適合激勵3至18歲兒童,更為家庭提供促進親子關係的機會。基於五歲以下幼童還未接種,主辦方將在電影節期間提供線上觀賞節目和電影,令幼童也能參與其中;更多詳情請訪nyicff.org/festival。

Outsider藝術博覽會

在切爾西(Chelsea)舉辦的「Outsider」藝術博覽會已舉行第30年,將展示全球超過60名自學成才藝術家的作品,大多數源自歐洲及南美洲,他們的經歷突破了創造力的界線,給觀眾帶來別樣的啟發;在這當中,觀眾最不容錯過一個名為「實地考察:迷幻解決方案」的藝術展,由一群自1986至1995年、被喻為地下漫畫家先驅者集合的原創藝術品。博覽會將於即日起至6日(周日)舉行,地址是曼哈頓西18街125號,民眾需購票入場,更多詳情請訪metropolitanevents.com。

「紅色電話亭」登陸紐約

英國 標誌性的「紅色電話亭」將於本周末在紐約市四個地點出現,這項稱為「偉大的召喚」(Great Calling NYC)是由英國主持節目帶來的活動,令大洋彼岸的紐約客能身臨其境體驗該國的文化,邀請路人互動;當聽見電話響起時,上前接應的民眾說道「I want to see things differently」(我想換個角度看事情),便可自動參與抽獎遊戲,贏取不同活動的門票,認識英國明星、他們的生活方式、興趣及文化追求等,欲知更多詳情可訪greatcampaign.com/greatcalling。

「回收袋落地氣球」藝術展

哈德遜廣場的新地標The Shed日益發展成大型的藝術氣息地,即日起至4月17日(周日)有一項新裝置展出,由五顏六色的回收塑料購物袋組成的落地氣球大帳篷,邀請民眾前來參觀;這個被稱為「航空太陽能博物館」(Museo Aero Solar)的展覽由阿根廷藝術家Tomás Saraceno所設計,呼籲人類反思可回收廢物品對世界造成的影響,如何通過改變自身行為來愛護環境,詳情請看theshed.org/program/227-tomas-saraceno-particular-matter-s。