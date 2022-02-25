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周末好去處

記者顏嘉瑩整理

中央公園瑞典小屋木偶劇

「醒來，黛西！」是一齣講述一名住在曼哈頓的小女孩黛西，與朋友一起在紐約市的冒險故事，該木偶劇訂於26日(周六)在曼哈頓中央公園的瑞典小屋木偶劇院(Swedish Cottage Marionette Theatre)上演。黛西的生日派對來了三個特殊的嘉賓，他們送給了黛西勇氣、知識和第二次機會當作禮物；另一個不速之客也來到黛西生日，並詛咒她，黛西需要透過朋友的幫助在紐約市冒險，才能打破詛咒。該活動訂於26日上午11時至11時45分舉行，地點位於西79街交West Dr.的瑞典小屋，詳情及購票請見網頁：https://bit.ly/35iDLkn

●慶祝非洲裔歷史月

每年2至3月是非洲裔歷史月(Black History Month)，紐約市透過各種展覽、活動來慶祝該月份；市公園局訂於27日(周日)邀請藝術家到場，教導孩子藉由繪畫、文學、論壇或討論的方式來學習非洲裔歷史月的意義、非洲裔在美歷史，以及非洲裔著名偉人等。該活動旨在透過做中學的方式，學習紐約各族裔的多元文化。活動時間為中午12時，地點在布朗士Grand Concours的2640號，Poe Park遊客中心。更多資訊在網頁：https://on.nyc.gov/3HcldiL

●塞內卡村巡遊

在中央公園建造之前，位於西82街到西89街的範圍，是塞內卡村(Seneca Village)，也是全紐約最大規模的非洲裔社區，在美國南北戰爭之前就已經存在；塞內卡村巡遊，是透過歷史學家帶領著民眾，欣賞當年塞內卡村的自然景觀，並了解它對於紐約市非洲裔的特殊價值，以及該遺址對中央公園、甚至全紐約市的重要性。活動訂於27日上午11時到中午12時30分，集合地點在西85街和中央公園西交口。活動需先上網登記，網址為https://bit.ly/34YTSUg

●踢踏舞工作坊

踢踏舞起源於1920年的美國，當時愛爾蘭移民和非洲奴隸把各自的民間舞蹈帶到美國，逐漸融合形成這種新的舞蹈形式，紐約表演藝術劇場「紐約市中心」(New York City Center)，訂於26日(周六)開設免費工作坊，教導12到17歲的青少年學習踢踏舞，同時達到運動的目的。主辦方表示，無論參加者先前有沒有經驗都很歡迎，沒有踢踏舞鞋者也可以穿布鞋代替。活動地點位於曼哈頓西134街35號的Hansborough Recreation Center，時間為26日上午10時至11時30分，更多資訊在網頁：https://on.nyc.gov/3s95v3O

紐約市 中央公園 瑞典

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