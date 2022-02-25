義式豪華水療館登陸總督島 來場身心靈饗宴

義式豪華水療中心將在總督島開幕。(取自QC NY臉書)

紐約市 周邊的水療中心(SPA)不少，不過擁有紐約「世外桃源」之稱的總督島(Governors Island)，即將新迎來一間義式豪華水療中心「QC NY」，與其他地方不同，該水療中心坐擁曼哈頓 、新澤西景色，在美景之下做SPA放鬆心情，來一場身心靈的全面饗宴。

該項目已經籌畫五年，原訂於去年秋季對外開放營業，但卻受到疫情影響延後開幕時間；該水療中心是由義大利 品牌「QC Terme水療與休閒會館」(QC Terme Spas and Resorts)營運，此前據點多位於歐洲，包括義大利、法國等，紐約市的總督島為該品牌在美國的首個據點，未來還將繼續在全美以及全球範圍擴大業務。

義式豪華水療中心將在總督島開幕。(取自QC NY臉書) 義式豪華水療中心將在總督島開幕。(取自QC NY臉書)

●古羅馬風 體驗洗浴文化

該品牌旗下的水療中心，受到古羅馬浴場的影響，其水療池以讓民眾能夠聚集在一起放鬆、享受為構想，並有多種不同的浴池，讓到訪者一踏入內，就有可以體驗不同的溫度、療效，隨隨便便就能花上好幾個小時。

QC US首席執行官Janine DiGioacchino表示，經過多年的規畫、修復和建設，該品牌很自豪能將這片迷人的綠洲帶到紐約市，尤其是人們比以往更需要獲得精神和身體上照顧的現在。

義式豪華水療中心將在總督島開幕。(取自QC NY臉書)

開在總督島上的水療中心，橫跨島上三棟具有悠久歷史的軍營建築，內部設有擁有奢華的休閒室，每個房間都有不同的設計、味道和音樂，人們進入不同房間，就好似進入不同的世界一樣；另外水療中心還有主題桑拿、來自法國的「維希浴」(Vichy showers)、遠紅外線床、足浴、噴射水療、蒸氣室和其他各種豐富體驗。

●高級按摩 自選音樂香味

除了水療設施，中心還有按摩服務，從25、50、75分鐘的按摩時間不等，顧客可以選擇自己喜歡的音樂、按摩方式和香味，中心還替顧客準備絨毛浴袍、推鞋、毛巾和各種沐浴備品，不僅是選購按摩的顧客可以使用，一般水療訪客也能體驗。

景觀是該水療中心的一大賣點，目雖然目前室外泳池仍關閉中，但等到天氣好轉之後泳池開放，民眾可以在泳池內看到曼哈頓市中心和紐約海港的美景；室內也有許多窗戶可以遠眺這些景觀。

義式豪華水療中心將在總督島開幕。(取自QC NY臉書)

此前只在每年5月1日至10月31日期間對外開放的總督島，在去年市府宣布全年365天開放，為紐約市民提供172畝的公共綠地，同時為了順應總督島的開放時間，市府也擴大紐約市渡輪(NYC Ferry)的服務，民眾現在能夠在紅鉤區(Red Hook)、大西洋大道/布碌崙(布魯克林)大橋公園六號碼頭(Atlantic Ave/Brooklyn Bridge Park-Pier 6)、DUMBO/Fulton和下東城的Corlears Hook等站，直接搭乘渡輪到總督島。

●古蹟轉型 還有豪華露營

總督島在2005年當作公共空間對外開放之後，近年來不斷轉型，除了義式豪華水療中心「QC NY」，還有豪華露營體驗，相較於此前島上僅有的歷史古蹟、騎乘自行車環島等，也針對不同年齡層新增更多元的休閒活動。

「QC NY」將於3月4日(周五)開幕，一年營業365天，門票平日的半日入場券每人88元、周末100元；全天入場券每人110元、周末128元；票價內容包含水療中心所有設施使用和一張來回渡輪船票，食物、飲料和按摩的服務費用則從100元到250元不等。

義式豪華水療中心將在總督島開幕。(取自QC NY臉書)

雖然目前「QC NY」尚未開幕，但網站上已經開放購票及民眾預約服務，更多資訊瀏覽網站：https://booking.qcny.com。