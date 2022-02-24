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百老匯「觀眾戴口罩」措施 延長至4月30日

記者和釗宇／紐約報導
百老匯劇院仍將繼續要求觀眾戴口罩。（美聯社）
百老匯劇院仍將繼續要求觀眾戴口罩。（美聯社）

州府數據顯示，全州新冠疫情數字仍保持低位，州府日前已被允許繼續保有出台防疫措施的權限至4月22日；儘管此前州府已經取消室內場所口罩令，但百老匯劇院仍將繼續要求觀眾戴口罩。

根據州府數據，全州22日新增病例2456例，單日檢測陽性率為1.9%，已經連續五日低於2.5%，住院人數、ICU人數和插管治療人數均繼續下降，新增死亡38人；同時，紐約市新增899例，七天平均檢測陽性率為1.28%。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，感謝民眾積極接種疫苗和補強針，紐約州才能戰勝疫情，「接種疫苗仍然是抗疫的重要手段，同時兒童的接種工作仍然艱巨，我呼籲家長和監護人利用學校冬假的時間，諮詢兒童醫生，盡快讓孩子接種疫苗。」

儘管霍楚已經取消口罩令，州府日前已被允許繼續保有出台防疫措施的權限，至4月22日...
儘管霍楚已經取消口罩令，州府日前已被允許繼續保有出台防疫措施的權限，至4月22日。（州長辦公室提供）

州府日前已被正式獲准延長其出台防疫舉措的權限，即每60天須評估口罩令等防疫舉措是否需要延長；上一次權限已於21日到期，本次權限將延期至4月22日，州府可根據情況出台口罩令等防疫措施。

此舉並不意味著口罩令恢復，州府已於本月10日解除室內公共場所口罩令；不過，學校內口罩令仍未解除，州長霍楚(Kathy Hochul)此前表示將根據學生休假返校後的疫情數據，最快下周作出決定；同時，公共交通工具、遊民收容所、監獄、養老院、醫療機構等聚集場所仍須遵守口罩令。

儘管州府的口罩令已經取消，但百老匯劇院將繼續要求觀眾戴口罩；代表各劇院老闆的百老匯聯盟(Broadway League)日前確認，除了在指定地點進食外，所有劇院觀眾仍需戴口罩，口罩令將至少延長至4月30日；預計其他非百老匯劇院也將跟進。

口罩 百老匯 防疫

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