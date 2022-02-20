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紐約州長霍楚再登百老匯 號召觀眾回劇場

記者張心／紐約報導
州長霍楚與百老匯音樂劇「六位王后」主演合影。（州長辦公室提供）
州長霍楚與百老匯音樂劇「六位王后」主演合影。（州長辦公室提供）

受Omicron影響而停演的第一部百老匯劇目「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)，日前宣布將原定於3月15日重新開放的日期推遲至4月14日，以等待更多的遊客回歸和更趨緩的疫情；為了向躊躇不前的觀眾傳遞「百老匯已經安全」的信號，紐約州霍楚(Kathy Hochul)18日晚蒞臨音樂劇「六位王后」(Six)現場觀看演出。

去年12月中旬，Omicron變種病毒在紐約州突然肆虐，創下自疫情爆發以來單日確診人數新高，使剛在去年9月重開不久的百老匯「雪上加霜」，包括「漢密爾頓」(Hamilton)、「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)、「麥可·傑克遜傳記音樂劇」(MJ The Musical)、「紅磨坊」(Moulin Rouge! The Musical)等十餘部經典劇目均相繼關閉。

作為最先受到影響的大熱劇「窈窕奶爸」，1月10日暫停演出時，劇方表示將於3月15日回歸，但近日則改口稱計畫再等一個月直到4月14日，「我們想等到人們覺得，現在回去看劇是安全而舒適的，並且遊客們也願意回來的時候，再重新開放劇場。」該劇製片人表示。

州長霍楚登台百老匯音樂劇「六位王后」感謝觀眾。（州長辦公室提供）
州長霍楚登台百老匯音樂劇「六位王后」感謝觀眾。（州長辦公室提供）

為了鼓勵更多的人重返劇場，不久前取消了紐約州室內口罩令的州長霍楚，18日晚突然出現在「六位王后」表演開場，「歡迎來到紐約百老匯，我知道你們沒人想花錢聽政客講話，除非眼下不小心誤入了『漢密爾頓』演出現場。」霍楚表示，感謝台下的觀眾支持百老匯，願意投身參與「紐約史上最偉大的復興」過程。

其實這不是霍楚第一次登上百老匯的舞台，就在去年9月，30餘部經典劇目重映之際，霍楚就曾登台「芝加哥」(Chicago)，並對觀眾願意重新回到劇場表達感謝。

百老匯音樂劇「六位王后」正在持續上演。（州長辦公室提供）
百老匯音樂劇「六位王后」正在持續上演。（州長辦公室提供）

根據州府數據，19日州內新冠檢測陽性率降至1.72%，是Omicron變種病毒侵襲來首次降至2%以下。

百老匯 霍楚 紐約州

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