周末好去處／「靈魂急轉彎」走進博物館 電影場景成真

「靈魂急轉彎」走進爵士樂 博物館

喜歡迪士尼和皮克斯共同出品的動畫電影 「靈魂急轉彎」(Soul)的朋友將有眼福了，位於紐約的美國國家爵士樂博物館近期將展廳按照電影中的型態改造，舉辦著一場名為「爵士樂之魂：美國奇遇記」的展覽，其中現實化了大量電影中刻畫的樂器，比如白色三腳架鋼琴、薩克斯管、爵士鼓等，甚至打造了一尊主人公加德納(Joe Gardner)的雕塑 ，並通過和迪士尼合作的電子程序為觀者提供虛擬體驗。展覽將從本周末持續到8月31日，地址：曼哈頓西區129街58號。

巨型愛心網紅打卡點

由著名雕塑家弗納里(Sergio Furnari)創作的巨型愛心，從本周起樹立在長島城獵人角南濱水公園(Hunter's Point South Park)，寓意向新冠疫情期間捨己為人的醫務工作者致敬，提醒世界重拾和關注愛的存在。巨型心由不鏽鋼打造，吸引了不少年輕人和情侶夫婦前來打卡拍照，樹立在河邊的心雕塑，背後就是曼哈頓的壯麗夜景，著實成為了紐約市一道獨特而溫暖的風景線。本次展覽只持續至本月底，想拍照打卡的小夥伴要抓緊了。

總督島冬日「玩樂一條龍」

這是總督島(Governors Island)首次在冬日開放，自2005年起就只在夏季開放的島嶼，第一次向世人揭示了它神秘的冬季面紗。島上的歷史遺跡「上校寓所」(Colonels Row)改為「總督島冬村」(Winter Village)，開放面積5000平方呎的大型溜冰場，設立品種多元的餐館、咖啡廳甚至是餐車，使來訪者可以體驗從溜冰到火烤巧克力的快樂活動。來往總督島可以搭乘接駁渡輪，遊客在周末中午前登船免費，其餘成人來回票價三元，65歲以上老人、12歲以下兒童等免費。

慶冬奧 玩冰壺

為了同正在舉行的冬奧會共襄盛舉，位於紐約時代廣場的M社交酒店(M Social Hotel)，在其頂層知名的「野獸與蝴蝶」暖房休息室內，打造了一間7500平方呎的冰壺場，同時配以落地窗俯瞰城市夜景，並品嘗由雞尾酒暢銷書作家Frank Caiafa提供的酒品，簡直一舉多得。冰壺場需要提前預約，開放時間為每天中午12時至晚10時，30元可享45分鐘的教練課程，同時附贈百加得果味雞尾酒，目前被評為紐約市最好的室內冰壺場。