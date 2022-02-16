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拒打疫苗…1430名公務員被炒 教育局員工最多

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府強制公務員打疫苗，解僱期限內未接種者1430人，其中大部分為市教育局公務員。(取自市教育局推特)
市府強制公務員打疫苗，解僱期限內未接種者1430人，其中大部分為市教育局公務員。(取自市教育局推特)

紐約市針對公務員的強制疫苗令，於本月11日到期，在期限前未接種新冠疫苗者依照規定解雇；根據統計，共有1430名拒絕接種疫苗的公務員丟掉飯碗，其中大部分為市教育局(DOE)員工。

根據市府消息，被解雇的1430名公務員，在先前拒絕接種疫苗而開始休無薪假，如今期限期滿仍未改變，按照命令予以解雇；被迫休無薪假，後在期限內接種的公務員約有939人。

細分被解雇的公務員，大多都在市教育局和市房屋局(New York City Housing Authority)工作；市教育局共有914名公務員被解雇，市房屋局則有101人。

此次解雇為違反強制疫苗令的首次解雇，在這之前全市約有3000名公務員因拒絕接種疫苗，而被要求休無薪假。

由於這些遭解雇者在此前都已經休了好幾個月的無薪假，市府表示，行政工作不受影響。

對於遭解雇者，工會已經表示將繼續與市府抗爭，其他還有約9000名市政員工在不同的個人情況下，持續反抗強制疫苗令。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，市府必須非常明確地表達，如果這些人是紐約市的雇員，那他們就必須要接種疫苗，「所有人都應該了解」；他表示，市府並不想要解雇任何人，而是希望這些雇員可以接種疫苗，紐約市的社會和經濟活動才能盡快恢復。

疫苗強制令由前市長白思豪(Bill de Blasio)下達，期間受到不少行業工會的反抗及提告，就在命令期限到期的前幾天，多個警員、消防員和教師工會及宗教自由團體組織才對政府提告，指責疫苗強制令充滿歧視且錯誤。

疫苗 教育局 紐約市

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