法拉盛公車道減少時段？市長：合理

黃敏儀向市長建言，希望在平日的高峰期執行緬街公車道計畫，周末則停止執行相關計畫。(記者牟蘭／攝影)

市議員黃敏儀15日在市長亞當斯 (Eric Adams)舉辦的春節早餐會上陳情，法拉盛 的緬街公車道計畫為疫後商家的復甦帶來負面影響，要求當局縮短平日的執行時間、周末停止執行；亞當斯回應，這是「合理的要求」(Reasonable Request)。

黃敏儀表示，她就緬街的公車專用道計畫表示，法拉盛是華裔的商業中心之一，不少居住在長島與威徹斯特郡(Westchester)的民眾，過去會選在周末選擇前往當地購物，但這項計畫實施後，對小商家的生意衝擊很大。

對此，黃敏儀告知亞當斯，希望緬街的公車專用道計畫平日僅在高峰時段執行，周末則徹底停止；她說，下一步將與市交通局(DOT)局長會談，商討這一計畫的實施細則，「市長回應說『這是一個合理的要求』，我會盡我的能力追到底」。

法拉盛商改區(BID)執行主任余鈿崧表示，法拉盛緬街的公車專用道實施後，從37大道至北方大道的緬街間，有不少小商家因受此影響，關門結業，「有家具店、小吃店還有其他的商家，這些商家熬過了疫情，但沒有躲過公車專用道」。

余鈿崧說，隨著皇后區周邊亞裔商圈的興起，法拉盛的優勢逐漸減弱；他說，已有部分38道與緬街的房東 稱已開始減低租金；但他指出，地稅連年增加，政府只是把壓力轉嫁給房東，對法拉盛長期發展與疫後的經濟復甦不利。