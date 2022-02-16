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電費飆漲 孟昭文等議員要求徹查

記者鄭怡嫣／紐約報導
電費煤氣費急速漲價，圖為愛迪生電力公司搶修斷電線路。(取自愛迪生公司Flickr)
電費煤氣費急速漲價，圖為愛迪生電力公司搶修斷電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

面對紐約市近期急速飆升的電費和煤氣費，紐約州公共服務委員會(NYSDPS)在收到包括孟昭文在內的國會議員發布的聯名信後表示，已經致函為紐約居民供電的愛迪生電力公司(Con Edison)，要求他們提供詳細的計費方法。

孟昭文等議員簽署的聯名信上表示，許多民眾上個月的電費大幅上漲，一位布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的租戶，電費從12月的300元上漲到1月的850元，許多皇后區居民也反映電費上漲了300%，這些不是孤例，許多選民都向當地的民意代表們表達了不知是否還能負擔飆升電費的憂慮，要求州公共服務委員會徹查計費。

孟昭文15日還表示，許多紐約居民仍然受困於新冠疫情，不應連電費、煤氣費都負擔不起。

在收到聯名信後，州公共服務委員會主席克里斯汀(Rory Christian)表示，深深理解冬天的電費及煤氣費為民眾帶來了經濟負擔，雖然州公共服務委員會及電力公司不能控制(天然氣的)供給價格，但為避免將來劇烈的價格波動，已經要求愛迪生電力公司提供採購計畫及詳細的計費方法，並幫助他們改進。

愛迪生公司負責人則解釋，漲價也是迫不得已，發電成本正在急速升高，全球天然氣商品的價格也正在大幅上漲，紐約州極端災害天氣增多，人們對供暖的需求和經濟活動增加，導致每家每戶的煤氣電費帳單激增。

根據愛迪生公司的估算，由於天然氣價格大幅上漲，每月用電量為300千瓦時的家庭，12月的平均電費由22.8元漲至1月的61元，此前，該公司還向紐約州提出申請，表示由於需要升級系統以及投資更多可再生能源，期望在2023年再增加11.2%的家庭電費及18.2%的家庭煤氣費。

紐約州 天然氣 孟昭文

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