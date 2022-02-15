嚴打槍枝犯罪 抽查長巴行李

紐新航港局警察將檢查跨州長途巴士乘客的行李，防止非法槍枝流入紐約。(Getty Images)

為了打擊槍枝犯罪，紐新航港局(Port Authority of NY/NJ)警察將在曼哈頓中城42街交八大道的長途巴士總站等車站，隨機檢查跨州長途巴士乘客的行李，以防止槍枝非法流入紐約；市警總局也將監控重點人物和重點地區。

槍枝暴力案件上升，極大威脅著紐約市 民的安全；今年到目前為止，紐約市已經發生118起槍擊 案，比去年同期增加了30%；拜登總統不久前為此專程到紐約市，與市長亞當斯 商討相關措施；亞當斯提出的2022年制止刑事犯罪計畫，將減少槍擊案列為最優先事項。

紐約市警將設立一個名單，將所有從去年以來涉及槍擊案的個人都包括在內，這個名單將分發給一線警察，讓警方對這些重點人物多加監控和防備；與此同時，警方還會在槍擊案頻發的社區，進行有針對性的巡邏。

保證公共交通和重點商業區的安全，也是紐約警方的優先事項；在亞當斯提出制止槍枝暴力計畫後，航港局警方提出，將對進入紐約市的長途巴士乘客的行李進行隨機檢查，以減少跨州流入紐約的槍枝。

航港局警方的這一行動，將與州長霍楚最近組建的打擊非法槍枝跨州行動隊協作進行；但航港局警方尚未決定從何時開始執行。

不過，這一做法也引起了法律和公民自由方面的顧慮；從前的攔截搜身政策曾引起種族歧視的憂慮，犯罪學家也不確定檢查長巴乘客行李是否能有效。但支持者認為，至少有一小部分非法槍枝是通過長巴運進紐約的，此前已破獲多起案件，警方對行李檢查，可以產生一定的威懾作用。

亞當斯在遏制槍枝暴力的計畫中呼籲，在槍枝進入紐約市的地點加強檢查；他說市警總局去年一年就繳獲了6000枝槍，槍枝正通過私家車、長巴和貨車進入紐約，因此市警將與州立法部門合作，在長巴和火車站加強檢查；目前尚不清楚，市警是否會與航港局警方一道行動。

紐約市繳獲的非法槍枝大多來自南方各州，因為那些州購買槍枝的法律比較寬鬆；鑑於很難在聯邦層面加強立法，對購槍加強管制，紐約市或許只能盡自己的最大努力來處理槍枝問題。