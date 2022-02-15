我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

嚴打槍枝犯罪 抽查長巴行李

記者胡聲橋／紐約報導
紐新航港局警察將檢查跨州長途巴士乘客的行李，防止非法槍枝流入紐約。(Getty Images)
紐新航港局警察將檢查跨州長途巴士乘客的行李，防止非法槍枝流入紐約。(Getty Images)

為了打擊槍枝犯罪，紐新航港局(Port Authority of NY/NJ)警察將在曼哈頓中城42街交八大道的長途巴士總站等車站，隨機檢查跨州長途巴士乘客的行李，以防止槍枝非法流入紐約；市警總局也將監控重點人物和重點地區。

槍枝暴力案件上升，極大威脅著紐約市民的安全；今年到目前為止，紐約市已經發生118起槍擊案，比去年同期增加了30%；拜登總統不久前為此專程到紐約市，與市長亞當斯商討相關措施；亞當斯提出的2022年制止刑事犯罪計畫，將減少槍擊案列為最優先事項。

紐約市警將設立一個名單，將所有從去年以來涉及槍擊案的個人都包括在內，這個名單將分發給一線警察，讓警方對這些重點人物多加監控和防備；與此同時，警方還會在槍擊案頻發的社區，進行有針對性的巡邏。

保證公共交通和重點商業區的安全，也是紐約警方的優先事項；在亞當斯提出制止槍枝暴力計畫後，航港局警方提出，將對進入紐約市的長途巴士乘客的行李進行隨機檢查，以減少跨州流入紐約的槍枝。

航港局警方的這一行動，將與州長霍楚最近組建的打擊非法槍枝跨州行動隊協作進行；但航港局警方尚未決定從何時開始執行。

不過，這一做法也引起了法律和公民自由方面的顧慮；從前的攔截搜身政策曾引起種族歧視的憂慮，犯罪學家也不確定檢查長巴乘客行李是否能有效。但支持者認為，至少有一小部分非法槍枝是通過長巴運進紐約的，此前已破獲多起案件，警方對行李檢查，可以產生一定的威懾作用。

亞當斯在遏制槍枝暴力的計畫中呼籲，在槍枝進入紐約市的地點加強檢查；他說市警總局去年一年就繳獲了6000枝槍，槍枝正通過私家車、長巴和貨車進入紐約，因此市警將與州立法部門合作，在長巴和火車站加強檢查；目前尚不清楚，市警是否會與航港局警方一道行動。

紐約市繳獲的非法槍枝大多來自南方各州，因為那些州購買槍枝的法律比較寬鬆；鑑於很難在聯邦層面加強立法，對購槍加強管制，紐約市或許只能盡自己的最大努力來處理槍枝問題。

紐約市 亞當斯 槍擊

上一則

低收入市民 可享半價捷運卡 這筆經費列「永久預算」

下一則

遊民砸昏馬桂英 涉仇恨犯罪重新調查

延伸閱讀

擴大投資 這些紐約客搭地鐵可享半價

擴大投資 這些紐約客搭地鐵可享半價
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
盧卡斯競選布碌崙州眾議員 詹樂霞背書

盧卡斯競選布碌崙州眾議員 詹樂霞背書
詹樂霞競選連任州檢察長 亞當斯支持

詹樂霞競選連任州檢察長 亞當斯支持
「神的旨意」 亞當斯籲助青少年 遏止槍枝暴力

「神的旨意」 亞當斯籲助青少年 遏止槍枝暴力

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元