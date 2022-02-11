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周末好去處／中央公園邀情侶浪漫散步 自由拍照

記者顏嘉瑩整理

喜士打街集市買情人節甜點

喜士打街集市(Hester Street Fair)訂於12(周六)、13日(周日)兩天，呼籲民眾以行動與愛，支持在地小商家。為了因應情人節，該集市將邀請「The Buttercream Baby」和「T PRTY」等在地網紅烘焙坊，為情人節特別打造健康、無麩質又美味的甜點，另外還有專門製作可愛蛋糕的烘焙坊「SASS BK」等。除了可以買到獨特甜點，現場也將有其他適合送給情人的手工禮物。兩天活動時間將從中午12時到晚7時，地點在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)25號。更多資訊在網頁https://bit.ly/3suiBY7。

與愛人共同創作

情人節不一定要和情人度過，與親愛的家人、朋友一起玩樂也很開心。近年來年輕人流行花錢到藝術工作室學習簡單繪畫，過程中可以和親友、情人共同分享創作樂趣，受到大眾歡迎。市公園局訂於12日(周六)舉辦一場免費的創作繪畫活動，邀請藝術家到現場教導參加者繪畫，民眾可以將自己對親友的愛意透過藝術表現，也可以繪製情人肖像畫，當作禮物送給對方。該活動訂於12日中午12時30分至2時30分，在曼哈頓阿姆斯特丹大道(Amsterdam Avenue)2301號舉辦。活動詳情在網頁https://on.nyc.gov/3oyRo5J。

紐約市大市集情人節活動

約有40年歷史的紐約市大市集(Grand Bazaar NYC)堪稱是紐約市最老、最大、最多樣化的假日市集；該市集將在13日(周日)舉辦特別的情人節活動，民眾可以在市集中找到特色商品，像是手工製的情人節糖果、飾品、手繪卡片、獨特珠寶、手工香薰蠟燭、復古時裝和配飾等，相當適合民眾和情人或朋友，一起到市集購物、探索、吃飯，並購買特殊的禮品送給心愛的另一半。該市集的利潤都會捐贈給當地四所公校，幫助2000多名兒童。活動地點在曼哈頓西77街100號，時間在13日早10時至下午5時，詳情在網頁https://bit.ly/3oCGGej。

中央公園浪漫散步

中央公園是紐約市民喜愛休閒、運動的場所，也是紐約市「最浪漫的地方」之一；公園訂於12日(周六)、14日(周一)兩天，分別舉辦兩場漫步活動，請到專家帶著情侶造訪中央公園最浪漫的地方、介紹每個浪漫故事，參加者可以自由拍照、學習更多相關知識，同時更深入了解中央公園。兩天活動將於下午2時至3時30分，活動時長為90分鐘，集合地點在東72 大道和第五大道交口，註冊與更多資訊在網頁https://on.nyc.gov/3Jf8PzW。

紐約市 中央公園 曼哈頓

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