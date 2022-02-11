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甩疫情陰霾 時報廣場重新「盛開」迎情人節 成打卡景點

記者顏嘉瑩／紐約報導
傳遞正能量的「盛開」雕塑，獲選成今年時報廣場情人節裝置藝術，為亞裔創辦公司「Habitat Workshop」作品。(Habitat Workshop提供)
傳遞正能量的「盛開」雕塑，獲選成今年時報廣場情人節裝置藝術，為亞裔創辦公司「Habitat Workshop」作品。(Habitat Workshop提供)

曼哈頓地標時報廣場每年在情人節期間，都會擺設雕塑供情侶、遊客們拍照打卡，在新冠疫情讓全世界陷入黑暗及不確定，今年在時報廣場的雕塑作品「盛開」(Bloom)，則是以希望、活力與團結等為設計理念，在疫情期間傳遞正面力量，即日起至3月9日(周三)展出。

時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)
時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)

連續舉辦西洋情人節雕塑設計比賽14年、隸屬於時報廣場聯盟(Times Square Alliance)下的時報廣場藝術(Times Square Arts)，在日前透過向各設計公司徵件，以「愛在時報廣場」為主題，慶祝情人節的同時，也讓建築和設計公司的作品能透過裝置藝術的方式，向大眾展示。

不同角度 樣貌各不同

今年獲選的雕塑作品「盛開」，是亞裔創辦的建築設計公司「Habitat Workshop」設計的作品，由許多紅色及白色的聚氯乙烯(PVC)管子組成，設計從各個角度看，都呈現不同形狀，也代表著不同的意義，在疫情當下，其包含的意思更顯得珍貴。

從遠處看，「盛開」就像是一座亭子，聚氯乙烯管子延伸在上形成圓形屋頂；從附近高樓往下看，「盛開」又像是一個從中心綻放、像素化的心型，在情人節期間也代表對每一對來到此處情侶的祝願。

時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)
時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)

幸福快樂 穿透黑暗籠罩

而當民眾從亭子下方進去雕塑內部時，原本的圓形屋頂又成了一朵浮在天空中的雲，頭頂的管子組成各種不同高度、拱形門廊，在白天陽光可以透過管子縫隙向內照亮；晚上時報廣場五光十色的霓虹燈，灑下亭子形成迎接遊客的光線，時報廣場的燈光透過孔洞照耀在人們身上，提醒著人們，即便在黑暗的籠罩之下，幸福和快樂也會持續存在，藉此傳遞正能量。

時報廣場藝術總監Jean Cooney表示，「盛開」提醒人們都以某種方式聯繫在一起，傳達團結能夠讓群體共同向上的力量，同時也讓時報廣場的日常元素，能夠成為裝置藝術中的一部分。

Habitat Workshop亞裔創辦人楊婕恩(Jieun Yang，音譯)表示，能夠參與這項能夠表現出人類脆弱又強韌的項目，感到相當榮幸；她說，在歷經新冠疫情，人們努力在這樣動盪的時局中努力的奮鬥，就像是這個雕塑，以連結的管子形成一朵能夠支撐重量的雲朵，而每個角落都有一個呈現心型的核心向外綻放，為整個結構提供了支撐，提醒人們必須在黑暗之中找到活力。

雕塑內部每個角落都有一個呈現心型的核心向外綻放。(Habitat Worksho...
雕塑內部每個角落都有一個呈現心型的核心向外綻放。(Habitat Workshop提供)
時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)
時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)

反仇亞 提醒人類緊密相連

由於疫情期間亞裔社區遭到仇恨攻擊，此次由亞裔設計公司的作品出線，也非常有意義；根據時報廣場聯盟的介紹，「盛開」是一種對人類的「愛」的敬意，也在時報廣場中心點創造一個遮蔽天蓬的共同體驗，不論對紐約市民或是遊客；該聯盟表示，「盛開」體現了人類的脆弱和力量，提醒著我們每一個人都緊密相連，也有責任相互提升和支持，才能一起漂浮。

「盛開」即日起在百老匯大道與46交口展出，時報廣場則會在14日(周一)情人節當天舉辦一系列活動，包括舉辦婚禮、驚喜求婚、更新結婚誓言等；由於在時報廣場又有「世界中心」之撐，能夠與全世界以及現場觀眾，一起見證愛情故事，對情侶、夫妻來說特別有重要意義，每年都可以吸引不少報名者。

更多資訊及詳情，可上網頁www.TSQ.org/Love。

時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)
時報廣場情人節雕塑「盛開」，從不同角度看各有不同風貌。(記者顏嘉瑩╱攝影)

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