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李宗盛「有歌之年」唱響康州 歌迷如癡如醉

記者周靜芝／康州報導
李宗盛新春期間再度登上康州金神體育館舞台，吸引來自美東各地的粉絲前往捧場。(主辦單位提供)
李宗盛新春期間再度登上康州金神體育館舞台，吸引來自美東各地的粉絲前往捧場。(主辦單位提供)

「大家新年好，小李來看你了！」睽違兩年多，華語音樂圈具神級地位的專輯製作人、詞曲創作者與歌手李宗盛，再度登上康州金神體育館舞台，在大年初五午夜吸引來自美東各地的粉絲前往捧場。歷時兩小時的「有歌之年—2022年巡迴演唱會」，李宗盛以「年年有一首」方式，帶領歌迷一起穿越時空、重新回味那些生命中不可磨滅的記憶與感動。

李宗盛以「年年有一首」方式，帶領歌迷穿越時空、重新回味那些生命中不可磨滅的記憶與...
李宗盛以「年年有一首」方式，帶領歌迷穿越時空、重新回味那些生命中不可磨滅的記憶與感動。(主辦單位提供)

「有盛之年，如歌行板；有歌之年 夫復何求」，李宗盛說，自己年已64歲，這些年巡迴各地演唱，心情很輕鬆，有如和老朋友見面、聊聊天、唱唱歌，用音樂與大家心靈交流。疫情期間，面對台下幾近滿座的觀眾，李宗盛開玩笑說，在這荒郊野嶺、深更半夜的，還能有這麼多人來聽他唱歌，「真是不容易」。

舞台設計融入每首歌曲主題、呈現許多絕版的老照片、CD封面。(主辦單位提供)
舞台設計融入每首歌曲主題、呈現許多絕版的老照片、CD封面。(主辦單位提供)

舞台上方以一卷轉動的卡式錄音帶，在演出中穿插著李宗盛的獨白；背面投影融入每首歌曲主題、呈現許多絕版的老照片、CD封面。燈光投射下的李宗盛，一襲輕裝、揹著木吉他，樸實的裝扮，讓觀眾看到一場原汁原味的表演；儘管懷舊氣氛的霓虹燈不時閃爍，但所有設計都無關華麗，只為讓觀眾投入演出中。

李宗盛音樂創作生涯中，共製作300餘首歌曲，合作近70位歌手，許多膾炙人口的歌曲在華人世界傳唱了半世紀。演唱會從1986年李宗盛入行的三首歌「開場白」、「生命中的精靈」、「寂寞難耐」揭開序幕，接著是兩首三毛作詞的「飛」與「七點鐘」，雖是青澀之作，但也一點一滴成就了後來的他。

李宗盛巡迴各地的演唱會，有如和老朋友見面聊天，用音樂與大家心靈交流。(主辦單位提...
李宗盛巡迴各地的演唱會，有如和老朋友見面聊天，用音樂與大家心靈交流。(主辦單位提供)

創作生涯豐盛的十年，李宗盛從1989年陳淑樺「夢醒時分」開始，一首首讓人朗朗上口的歌曲，讓台下觀眾聽得如癡如醉。1990年趙傳「我是一隻小小鳥」、1991年娃娃(金智娟)「飄洋過海來看你」、1992年陳淑樺「問」、1993年張信哲「愛如潮水」、1994年辛曉琪「領悟」、1995年林憶蓮「為你我受冷風吹」、1996年林憶蓮「夜太黑」、1999年莫文蔚「陰天」、2000年江蕙「晚婚」；台上的李宗盛將過去為歌手寫歌的情感傳達給台下，他打趣說，「年年有一首、一晚唱不完」。

張艾嘉曾說，「每個人心中都有一首李宗盛」，這句話戳中了所有聽眾的心。在演唱組曲「不必在乎我是誰／約定／讓我歡喜讓我憂／狠不下心／甜蜜往事」後，李宗盛以2013年巔峰之作「山丘」做為演唱會壓軸，而更讓台下觀眾驚喜的「彩蛋」是安可曲，李宗盛一口氣演唱了「愛的代價」、「鬼迷心竅」與「凡人歌」，讓現場氣氛High到最高點。

康州金神體育館連續被Billboard、Pollstar和Venues Today等權威雜誌評為頂尖體育館，在2014年票選全美所有表演場館排名前10，也在2013、2016年的Academy of Country Music Awards榮獲「年度最佳」獎項。

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