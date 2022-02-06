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茂比利70號大火兩周年 華人博物館修復文物故事 線上展出

記者顏嘉瑩／紐約報導
MOCA近日將修復茂比利街70號內館藏文物的故事放在網上，開放民眾瀏覽。(截自線上展覽網頁)
MOCA近日將修復茂比利街70號內館藏文物的故事放在網上，開放民眾瀏覽。(截自線上展覽網頁)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號大火至今已經兩周年，當年救火期間大量的水灌入，導致位於該棟建築的美國華人博物館(MOCA)館藏儲藏室，內部館藏遭到毀損，最後雖搶救出95%的館藏，但有85%需要被修復；MOCA近日將館藏修復故事放在網上，開放民眾瀏覽，了解兩年來的艱辛過程。

當年發生在茂比利街70號的五級大火如今想起仍怵目驚心，雖然最後火勢得以撲滅，沒有再延燒造成更嚴重災情，但滅火時噴灑大量的水，不少物品過去一個月泡在水裡後才被取出，仍令社區擔憂儲放在內的珍貴華人歷史文物，恐怕會發霉或難以修復。

所幸在MOCA、專業機構和社區志工的協助下，在災後開始文物修復工作，最後得以搶救8萬5000多件藏品中的95%。

MOCA於去年開始與谷歌合作，在線上展出「烈火考驗：拯救美國華裔200年歷史的競賽」(Trial by Fire: The Race to Save 200 Years of Chinese American History)，近日該平台也加入修復文物的故事，供民眾透過展覽，一同了解修復及搶救文物之間的艱辛過程。線上展覽網址為https://is.gd/Ljftfd。

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