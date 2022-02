茂比利70號大火兩周年 華人博物館修復文物故事 線上展出

MOCA近日將修復茂比利街70號內館藏文物的故事放在網上,開放民眾瀏覽。(截自線上展覽網頁)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)70號大火至今已經兩周年,當年救火期間大量的水灌入,導致位於該棟建築的美國華人 博物館(MOCA)館藏儲藏室,內部館藏遭到毀損,最後雖搶救出95%的館藏,但有85%需要被修復;MOCA近日將館藏修復故事放在網上,開放民眾瀏覽,了解兩年來的艱辛過程。

當年發生在茂比利街70號的五級大火如今想起仍怵目驚心,雖然最後火勢得以撲滅,沒有再延燒造成更嚴重災情,但滅火時噴灑大量的水,不少物品過去一個月泡在水裡後才被取出,仍令社區擔憂儲放在內的珍貴華人歷史文物,恐怕會發霉或難以修復。

所幸在MOCA、專業機構和社區志工的協助下,在災後開始文物修復工 作,最後得以搶救8萬5000多件藏品中的95%。

MOCA於去年開始與谷歌合作,在線上展出「烈火考驗:拯救美國華裔200年歷史的競賽」(Trial by Fire: The Race to Save 200 Years of Chinese American History),近日該平台也加入修復文物的故事,供民眾透過展覽,一同了解修復及搶救文物之間的艱辛過程。線上展覽網址為https://is.gd/Ljftfd。