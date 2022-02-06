我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

「孤星人」 紐約底層移民命運交響曲 華裔製作班底挑大梁

記者張心／紐約報導
「孤星人」男女主角分別為西語裔和華裔移民，本片獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）
「孤星人」男女主角分別為西語裔和華裔移民，本片獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）

中美義三國合拍片「孤星人」(We Are Living Things)近日獲得多項重量級國際電影節提名，這部講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存的故事，陸續亮相柏林電影節、威尼斯電影節、聖丹斯電影節等國際電影人最高殿堂，並由斬獲奧斯卡獎、上海電影節獎項的主創團隊製作，其中過半數主要參與者都為華裔。

「孤星人」女主角為法拉盛美甲工，希望憑藉自己的努力在紐約有容身之地。（何帆提供）
「孤星人」女主角為法拉盛美甲工，希望憑藉自己的努力在紐約有容身之地。（何帆提供）

故事的主人公是兩位紐約最常見卻也最容易忽視的面孔，從中國非法移民來美的女主角楚瑤，希望憑藉在法拉盛做美甲工的薪水為自己贏得棲身之地；而同樣非法越過美墨邊境的墨西哥移民所羅門，則從事著清潔這份典型的西語裔底層移民所做的工作。兩個看似毫無交集的紐約打工人，卻因為一個無厘頭的共同點牽連在一起，那就是他們都相信有外星人。

「孤星人」探討紐約底層少數族裔移民心理生態，獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆...
「孤星人」探討紐約底層少數族裔移民心理生態，獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）

「其實在美國，移民也被稱為「外星人」(Alien)，我們想一語雙關折射出他們在當地的處境，那種找不到身份認同感的孤獨，卻又渴求理解與關懷的熱忱。」曾經製作出賣座電影「尋龍訣」、「唐人街探案」的驚迷影視創始人、製片人何帆，2018年接到知名導演提巴蒂(Antonio Tibaldi)剛寫好的劇本，「那還是川普時代，導演記錄了當時底層移民的生活現狀，針砭時弊卻又充滿人文關懷，加上愛情和科幻的雜糅，我們當即決定參與拍攝。」

「孤星人」探討紐約底層少數族裔移民心理生態，獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆...
「孤星人」探討紐約底層少數族裔移民心理生態，獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）

為了更貼合故事主人公本身，製作團隊前往中國和墨西哥選角，最終挑選出曾獲上海電影節最年輕影后桂冠的呂星辰扮演楚瑤，主演2018年奧斯卡最佳外語片「羅馬」的Jorge Antonio Guerrero擔任男主，榮獲奧斯卡最佳外語片「絕美之城」的Luca Bigazzi擔任攝影指導，「整個製作班底超過半數都為華裔，無論是創作、融資、製作、執行，中國人的團隊都起到了決定性作用。」何帆表示，「尤其是優秀的女性電影人，比如監製潘萌，聯合製片人胡西北、楊朵朵、李婷等，都在影片中貢獻了很多力量。」

「孤星人」一經推出便得到全美Deauville和Slamdance兩個主流電影節的提名，「仇亞犯罪的興起，反倒使「孤星人」在國際和國內電影節受到歡迎。」何帆透露，未來會繼續尋找值得被講述的華裔和亞裔的故事，製作更多有影響力的獨立電影。

電影 非法移民 華裔

上一則

氣溫冰點 熱情滿點 法拉盛新春大遊行回歸 霍楚等帶領遊街

下一則

反對遊民所11日社區公聽會 籲民眾積極參與

延伸閱讀

紐約戶外用餐永久化法案 下周市議會開審

紐約戶外用餐永久化法案 下周市議會開審
紐約非公民投票法面臨訴訟 被指增強西語裔、亞裔力量

紐約非公民投票法面臨訴訟 被指增強西語裔、亞裔力量
房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州
治安差 通膨高 稅收高 中產階級紛逃離紐約

治安差 通膨高 稅收高 中產階級紛逃離紐約
州總務局長應邀解析州情咨文

州總務局長應邀解析州情咨文

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
紐約市積雪達12吋，路面車輛無法前行。（記者張心／攝影）

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

2022-01-29 22:21
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理