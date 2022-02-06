「孤星人」 紐約底層移民命運交響曲 華裔製作班底挑大梁

「孤星人」男女主角分別為西語裔和華裔移民，本片獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）

中美義三國合拍片「孤星人」(We Are Living Things)近日獲得多項重量級國際電影 節提名，這部講述紐約華裔 和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存的故事，陸續亮相柏林電影節、威尼斯電影節、聖丹斯電影節等國際電影人最高殿堂，並由斬獲奧斯卡獎、上海電影節獎項的主創團隊製作，其中過半數主要參與者都為華裔。

「孤星人」女主角為法拉盛美甲工，希望憑藉自己的努力在紐約有容身之地。（何帆提供）

故事的主人公是兩位紐約最常見卻也最容易忽視的面孔，從中國非法移民 來美的女主角楚瑤，希望憑藉在法拉盛做美甲工的薪水為自己贏得棲身之地；而同樣非法越過美墨邊境的墨西哥移民所羅門，則從事著清潔這份典型的西語裔底層移民所做的工作。兩個看似毫無交集的紐約打工人，卻因為一個無厘頭的共同點牽連在一起，那就是他們都相信有外星人。

「孤星人」探討紐約底層少數族裔移民心理生態，獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）

「其實在美國，移民也被稱為「外星人」(Alien)，我們想一語雙關折射出他們在當地的處境，那種找不到身份認同感的孤獨，卻又渴求理解與關懷的熱忱。」曾經製作出賣座電影「尋龍訣」、「唐人街探案」的驚迷影視創始人、製片人何帆，2018年接到知名導演提巴蒂(Antonio Tibaldi)剛寫好的劇本，「那還是川普時代，導演記錄了當時底層移民的生活現狀，針砭時弊卻又充滿人文關懷，加上愛情和科幻的雜糅，我們當即決定參與拍攝。」

「孤星人」探討紐約底層少數族裔移民心理生態，獲得多項重量級國際電影節提名。（何帆提供）

為了更貼合故事主人公本身，製作團隊前往中國和墨西哥選角，最終挑選出曾獲上海電影節最年輕影后桂冠的呂星辰扮演楚瑤，主演2018年奧斯卡最佳外語片「羅馬」的Jorge Antonio Guerrero擔任男主，榮獲奧斯卡最佳外語片「絕美之城」的Luca Bigazzi擔任攝影指導，「整個製作班底超過半數都為華裔，無論是創作、融資、製作、執行，中國人的團隊都起到了決定性作用。」何帆表示，「尤其是優秀的女性電影人，比如監製潘萌，聯合製片人胡西北、楊朵朵、李婷等，都在影片中貢獻了很多力量。」

「孤星人」一經推出便得到全美Deauville和Slamdance兩個主流電影節的提名，「仇亞犯罪的興起，反倒使「孤星人」在國際和國內電影節受到歡迎。」何帆透露，未來會繼續尋找值得被講述的華裔和亞裔的故事，製作更多有影響力的獨立電影。