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凍雨、雪再襲紐約 1小時驟降20℉

記者張心／紐約報導
州長霍楚發布冬季風暴預警，全州共計5萬2004住戶停電。（州長辦公室提供）
州長霍楚發布冬季風暴預警，全州共計5萬2004住戶停電。（州長辦公室提供）

上周的超厚積雪還未消融，4日紐約再迎冬季風暴，大雪、凍雨、雨夾雪一夜之間覆蓋全州，導致超過6萬住戶停電；紐約市氣溫也於一小時內驟降華氏20度，三大機場逾1300架航班取消，路面公共交通多線停運。

州長霍楚(Kathy Hochul)4日發布緊急預警，警告此次冬季風暴將使全州置於危險之中；3日晚間開始的大雪、凍雨和雨夾雪，導致部分地區結冰達半吋，紐約州西部、中部和北部地區降雪量有12吋之多，「這是一場非常嚴重的風暴，雪比較容易鏟掉，但是當遇到冰的時候，情況會變得極度危險。」

市交通局在車流量較大的I-84、I-88和I-81等公路施行了每小時45哩限速，截止目前還未有重大交通事故報告；結冰的路面和冰雨，使紐約甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜地亞機場(LaGuardia)和紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)，直至4日下午共計取消了1300多架航班；紐新航港局(Port Authority)則停運了從紐約市出發的灰狗巴士(Greyhound bus)等列車。

根據美國停電協會(Power Outage US)統計，紐約州截止4日下午已經有超過6萬戶家庭停電，隔壁賓州也有超過3萬6000戶斷電，霍楚建議居民在家中應該自備手電筒應急。

紐約上州威彻斯特郡(Westchester)、洛克蘭郡(Rockland)、橙郡(Orange)等地，直接在4日關閉了公校；紐約市和新澤西州一些公校，則是允許學生提前放學回家。

霍楚表示，紐約州發布的冬季風暴預警將直到4日夜晚，紐約市的旅行警告將持續至5日上午。

紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐瓦克國際機場 紐約市 風暴

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