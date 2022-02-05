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華女免費測新冠 個資恐被盜…BBB：切勿提供社安號

記者牟蘭／紐約報導
鄧絲特在移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果；圖為鄧絲特等候篩檢時的移動檢測車。(取自CBS視頻截圖)
鄧絲特在移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果；圖為鄧絲特等候篩檢時的移動檢測車。(取自CBS視頻截圖)

一名皇后區華女日前在一個聲稱免費檢測新冠病毒的移動站點篩檢，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果；商業信譽局(BBB)日前發布警告，提醒民眾小心新型的新冠詐騙，呼籲篩檢者在接受免費篩檢時，切勿提供社安號等信息。

鄧絲特(Stella Deng，姓名皆音譯)於去年12月31日，計畫前往艾姆赫斯特醫院檢測新冠，但因該院的檢測點當日提前關門，她隨後決定在醫院對面的一輛移動檢測車完成檢測。

鄧絲特表示，這輛檢測車上標有Deshi老人中心的標識，宣稱免費在兩天內篩檢新冠病毒；她隨後按對方的要求，填寫自己的姓名、地址、醫保以及身分信息，「他們給我的身分證照相；我想這輛車就停在醫院的對面，是一個值得信賴的(檢測)場所」。

但讓鄧絲特感到擔憂的是，一個月過去了，她始終沒有收到自己的檢測結果，「這個檢測點的工作人員從不回我的短信和電話，我始終沒有拿到自己的檢測結果」。

根據谷歌評論，許多民眾都有類似遭遇，一人稱他雖然拿到了檢測結果，但同一日也收到了保險公司的帳單。

商業信譽局收到投訴後，已開始調查，該組織主席羅森茨維格(Claire Rosenzweig)提醒，若民眾在移動的檢測點篩檢，切勿在對方聲稱免費的前提下，提供駕照、社安號與醫保等信息，「如果他們問你要了這些東西，請立刻走開」。

位於歐松公園(Ozone Park)的Deshi老人中心回應稱，停放在艾姆赫斯特醫院對面的檢測車屬於該中心，由於檢測人數過多，因此只有少部分前來檢測的民眾收到檢測結果，但無法給出收集檢測者醫保等信息的原因。

羅森茨維格補充，隨著檢測新冠的人數減少，預計有人利用聯邦分發的免費居家檢測盒進行新一輪的欺詐，「一些騙子可能會建立與聯邦網站相似的域名網站，以此收集民眾的個資」。

防詐騙專家克雷斯(William Kresse)提醒民眾，申請相關檢測試劑時，應留意登錄的網站是否以「gov」結尾，「政府的網站一般很難偽造，這些網址都是安全的」；他說，若民眾發現自己可能陷入騙局，請向聯邦貿易委員會(FTC)及時報告。

鄧絲特在移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結...
鄧絲特在移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

檢測 篩檢 醫保

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