紐約各式按摩體現「移民城市」 犒賞疲憊身心迎新年

曼哈頓著名的SPA館西班牙式「艾爾古浴場」，提供極致奢華的古式摩洛哥油壓按摩。(取自Aire Ancient Baths臉書)

農曆新年到來，人們不僅祈求新年好運到，也該好好犒賞過去一年辛苦的自己。而紐約市 是移民城市，除了文化、食物多元，就連按摩的選擇性也相當多，從瑞典 式按摩、摩洛哥油壓，到結合中醫養生與西方SPA的按摩館，提供足療、推拿、拔罐等按摩，讓民眾舒緩身心靈、為來年充電。

摩洛哥油壓按摩

在曼哈頓享譽盛名的西班牙式「艾爾古浴場」(Aire Ancient Baths)，提供獨特的按摩方式，使用溫暖、有機摩洛哥油，透過傳統手法按摩。摩洛哥油在好幾個世紀以來，都被西北非柏柏爾人（Berber）用來擦在肌膚，可以達到恢復活力、強化及美化皮膚，並一直沿用至現代。

曼哈頓著名的SPA館西班牙式「艾爾古浴場」，提供極致奢華的古式摩洛哥油壓按摩。(取自Aire Ancient Baths臉書)

這個摩洛哥油壓按摩，按摩師藉由細緻的動作搭配音樂，在面部和身體進行深度包絡按摩，讓民眾感受奢華又傳統的獨特體驗；預約按摩者也可以體驗浴場裡的洗浴區，從熱水、冷浴、冰浴和噴射浴、鹽水浴都包含其中。更多資訊可上網站https://bit.ly/3IXitr0查詢。

瑞典式肌肉 按摩

瑞典式肌肉按摩（Swedish massage）是許多SPA館或美體中心都會出現的身體療程，在紐約市也相當常見。這樣的按摩方式，是透過精油按摩肌肉，增強血液循環，緩解肌肉緊張及疼痛、促進體內的新陳代謝，為身體進行大掃除。

瑞典式按摩是透過精油按摩肌肉，增強血液循環，緩解肌肉緊張及疼痛。(取自Oasis Day SPA臉書)

其手法通常從腳心或手心開始，沿著血液流向心臟的方向推動，期間順應著人體表層肌肉的方向，以長推、輕拍、揉捏、撫順和震動等手法來按摩。最大的特點是注意面部和眼部的按摩，在面部按摩期間能促進血液循環、增加皮膚吸收養分的能力，收緊提升輪廓；眼部按摩則是輕柔安撫淋巴排毒和穴位指壓，達到寧神醒腦、舒緩浮腫的功效，特別適合首次接觸按摩者。

在紐約市和上州威徹斯特郡（Westchester County）都有店面的綠洲SPA（Oasis Day SPA），則有號稱大紐約最佳的瑞典式按摩體驗。詳情可上網頁https://bit.ly/3Gn5nBt。

傳統泰式按摩結合瑜伽，拉伸筋骨達到舒緩作用。(取自Pilai Thai Massage臉書)

泰式瑜伽伸展按摩

泰式按摩可分為古法和精油按摩，古法按摩又稱被動式瑜伽，擁有上千年歷史的泰式按摩，與傳統按摩不同，是一種結合穴位按摩、印度阿育吠陀原則，和輔助瑜伽姿勢的按摩方式；由於該按摩方式傳統且獨特，聯合國於2019年將泰式按摩列入非物質文化遺產。

泰式按摩師以指、肘、臂、腳和膝蓋施力，透過帶領民眾以類似瑜伽緩慢、溫柔的扭轉、拉伸動作，達到緩解肌肉、關節、筋膜緊張痠痛的目的，並且達到身體內部平衡，以及心靈淨化。紐約市不難找到泰式瑜伽伸展按摩，位於曼哈頓中城45街的「Pilai Thai Massage」，擁有15年按摩經驗，網站：http://www.thaimassage212.com。

玉石熱敷以達到舒緩疼痛、活絡血液的功效。(取自華夏良子Instagram)

中式足療、推拿、拔罐

華人熟悉的中式按摩，擁有多種不同形式，像是足療、推拿、拔罐、艾灸、頭療等都相當主流，在華人社區裡也相當常見。2019年從中國到紐約曼哈頓展店的連鎖按摩養生會館「華夏良子」，就主打著專注中醫自然療法，提供各式各樣的按摩形式，讓每個顧客入內，都能根據需求，找到最適合自己的按摩療法。

中式傳統拔火罐體驗相當獨特。(取自華夏良子Instagram)

位於紐約市的中式養生館「華夏良子」，提供玉石推拿、草本精油油壓，還有以傳統中醫結合現代科技的艾灸去濕驅寒，讓身體狀態達到中醫講求的陰陽調和。另外還有獨特的拔火罐、足浴足療，讓民眾在體驗中華傳統按摩的期間，也能享受身體放鬆、心靈放鬆的極致體驗。

更多資訊可上網站https://liangtse.us/查詢。