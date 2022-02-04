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周末好去處／Brookfield Place冰雕展 現場雕刻老虎

記者顏嘉瑩整理

Brookfield Place新年冰雕展

位於曼哈頓下城的Brookfield Place，將與紐約新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)合作，即日起至6日(周日)舉辦一系列活動，慶祝虎年到來。連續四天的活動中，將有藝術家到場現場雕刻虎年冰雕，還有大型冰雕作品供民眾拍照。5日(周六)上午11時，則有免費的兒童手工藝活動，帶著孩子親手製作新年燈籠，先到先得。系列活動時間、詳細地點，可上網頁https://bit.ly/34rEAGX

免費雪鞋健行、熱可可

蘭德爾島(Randalls Island Park)訂於5日(周六)舉辦免費的雪鞋健行(Snowshoeing)活動；與滑雪等雪上運動不同，雪鞋健行不需要技巧，只要穿上雪鞋，任何人都可以體驗在雪上自由行走的簡單運動。除了雪鞋健行，主辦方也將提供免費熱可可、S'mores等點心，讓大人小孩享受一個特別又溫暖的冬日下午。主辦方提醒，大部分雪鞋尺寸約適合6至15歲未成年人。活動時間為下午3時30分至5時，地點在蘭德爾島Icahn Stadium，更多資訊在網頁https://on.nyc.gov/3L8mmek

兒童博物館慶新春

布碌崙(布魯克林)兒童博物館訂於5日慶祝農曆新年，屆時將有講故事、現場音樂、書法工作坊和華埠青年醒獅團(Chinatown Community Young Lions)帶來的木偶遊行等活動，孩子可以透過慶祝活動，了解農曆新年的文化以及傳統。館方要求5歲以上訪客，需接種至少一劑新冠疫苗，三歲以上訪客則需全程戴口罩。活動時間分為兩段，分別為5日上午10時至下午1時，以及當日下午2時至5時，詳細活動時間及內容、購票請至網頁https://bit.ly/34s2rX2

冬季動物觀察健行

紐約市的冬天雖然很冷，但還是有許多動物在冬天裡沒有冬眠、依然相當活躍；6日(周日)在史泰登島的高石公園(High Rock Park)，將舉辦「冬眠健行」(Hibernation Hike)活動。紐約市的公園中有超過上百種的動物在冬季過冬，但像是小鳥、松鼠、花栗鼠等動物卻不需冬眠，並且可以在寒冷的冬天以及雪中生存。健行途中將可以學習到這些動物的資訊。活動於6日上午11時至中午12時舉辦，詳情在網頁https://on.nyc.gov/3ARrbUS

紐約市 博物館 遊行

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