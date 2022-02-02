紐約犯罪率暴漲 拜登明訪市警總局

開年迄今，紐約市 主要犯罪率(Major Crimes)比去年同期上漲38%，仇恨犯罪案、槍擊案、強暴案、汽車盜竊案等各個門類的罪案數量都在迅猛增長；拜登 總統訂於周四(3日)到訪市警總局，與市長亞當斯 (Eric Adams)討論紐約市犯罪率激增等問題的解決方案。

根據市警總局1日公布的統計數據顯示，從1月1日至1月30日，紐約市主要犯罪率上升38%；具體案件類別中，汽車盜竊案增幅最多為93%，仇恨犯罪增長率緊隨其後為79%，交通系統犯罪率上升70%，大規模盜竊上漲57%，搶劫案增加33%，槍支案件增加32%，強暴案增長27%，重罪襲擊增長12%，入室盜竊增加6%。

全市1月的謀殺案相比去年同期減少六起，共計26起，但該案件的下降，被以上幾乎所有類別的犯罪率大幅增長而抵銷。

危機人身安全和財產安全的犯罪率急劇增加，給剛上任一個月的新市長亞當斯帶來了巨大挑戰；在過去的一個月中，五名市警員被槍擊，其中兩人死亡。與此同時，新上任的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)推出的「輕罪不起訴」政策，也被指責是犯罪率飆升的「元兇」之一。

拜登總統在兩名警員遇害後決定訪問紐約市，知情人士透露，拜登將於2月3日同市長亞當斯訪問市警總局，共同討論打擊槍枝暴力犯罪等多項議題。

州長霍楚(Kathy Hochul)也於上周五約見白艾榮，表示非常清楚有解雇他的權力；1日霍楚再度表示，白艾榮正在採取必要的措施，以期達成州府要求的減少犯罪的目標。

1月31日，市政廳發布了一封由紐約市200多名商業和社區領取簽署的公開信，表示公共安全是市民關心的首要問題，如果不妥善解決，遊客和上班族都不敢回到紐約，旅遊業和其他產業都難以恢復；要求亞當斯履行減少犯罪的競選承諾。