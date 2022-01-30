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製作燈籠、老虎帽…「心目華埠」多場活動熱鬧迎春

記者金春香／紐約報導
心目華埠下周起舉辦多場新春活動。圖為去年藝術家Rose Wong製作的巨型紅燈籠。（心目華埠提供）
心目華埠下周起舉辦多場新春活動。圖為去年藝術家Rose Wong製作的巨型紅燈籠。（心目華埠提供）

虎年將至，心目華埠(Think! Chinatown)宣布將從2月1日起在曼哈頓華埠舉辦多個傳統與創新相結合的新春活動，包括燈籠繪製和展出、手工製作老虎帽、南街碼頭(South Street Seaport)派對、新年華埠街口派對等。

2月1日上午11時，心目華埠的創意燈籠製作藝術家們將在勿街(Mott St.)舉行展示活動，2022邀請藝術家Jia Sung帶來她的虎年燈籠作品「銜蟬」(Guardian Xianchan)，當天是新春首日，屆時還會有舞獅等熱鬧活動。

2月3日晚6時，心目華埠會舉行線上工作坊，學習製作老虎帽，以及了解更多春節傳統；虎頭帽是中國春節時期孩童常戴的帽飾，戴上威武的虎頭帽，寓意孩子遠離邪魔病毒，健康成長，平安幸福。

2月5日下午1時至4時，心目華埠會在南街碼頭舉辦新年派對，地點在富爾頓街(Fulton St.)25號，現場會有很多中國裝飾品展出和售賣，還會有藝術家Rose Wong2021年創作的喜慶巨型紅燈籠。

2月12日下午4時至6時半，心目華埠會在莫斯科街(Mosco St.)舉辦街口派對，當天正值「超級星期六」(Super Saturday)，會有眾多舞獅團隊在華埠街頭表演，且莫斯科街上的報攤亭也會打造成DJ空間，DJ瑤瑤(YiuYiu)會帶來上世紀60至80年代風格的音樂，人們可以在街道上盡情舞蹈。

更多信息可登錄https://www.thinkchinatown.org/tiger查詢。

華埠 曼哈頓

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