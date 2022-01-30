我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

闊別兩年 法拉盛文藝中心 實體春節活動回歸

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將為社區民眾帶來藝術展、電影節與音樂會；圖為紀錄片「Ride with Delivery Workers」宣傳照。(法拉盛文藝中心提供)
法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將為社區民眾帶來藝術展、電影節與音樂會；圖為紀錄片「Ride with Delivery Workers」宣傳照。(法拉盛文藝中心提供)

闊別兩年的法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將在2月舉辦為期一個月的虎年實體慶祝活動，期盼用藝術讓社區團聚，讓紐約在疫情中重生。

法拉盛文藝中心多年來堅持舉辦慶祝活動，但2020年因疫情爆發，一度取消農曆新年節目，並在同年3月起暫時關閉了中心。

中心2021年以線上方式重新舉辦春節慶祝活動，今年的農曆新年線下活動回歸；執行及藝術總監柯達德(Ellen Kodadek)表示，希望通過慶祝這個重要節日，用藝術讓社區安全的重聚。

新春慶祝活動將從2月5日(周六)開始，分為藝術聯展、電影節與音樂會三部分；其中「和解：重新開始」(Reconcile: Begin Anew)藝術聯展將從當天下午3時開始，邀請八位在紐約生活的亞裔藝術家向民眾展示他們的視角的藝術作品，這項免費展覽將至2月16日(周三)結束。

法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將為社區民眾帶來藝術展、電影節與音樂會；圖為...
法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將為社區民眾帶來藝術展、電影節與音樂會；圖為紀錄片「我只認識你」宣傳照。(法拉盛文藝中心提供)

新春電影節將從2月5日和6日(周日)免費播放三部中國紀錄片，包括講述曼哈頓華埠小學生準備的音樂劇「Curtain Up!」、描繪華裔外賣郎的「Ride with Delivery Workers」以及講述獨居長者故事的「我只認識你」。

新春音樂會將於13日(周日)下午1時舉辦跨文化系列的「韓國遇見亞美尼亞」(Korea Meets Armenia)主題演奏會，邀請韓國小提琴家Sita Chay和亞美尼亞出生的烏德琴音樂家Ara Dinkjian帶來演出；有意參與者需購買門票。

想參與上述活動民眾請登錄https://www.flushingtownhall.org/查詢詳情，到場者需出示完全接種證明，全程戴口罩。

法拉盛 疫情 電影

上一則

一個都不能少 福壽老人中心外帶餐盒慶春節

下一則

黃敏儀訪法拉盛244小學 鼓勵家長使用食品補助金

延伸閱讀

暴雪襲紐約 啓揚年貨節延至30日舉辦

暴雪襲紐約 啓揚年貨節延至30日舉辦
紐約華人社團聯席會 共迎冬奧

紐約華人社團聯席會 共迎冬奧
趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市

趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市
市議員：攤販管理 法規教育重於處罰

市議員：攤販管理 法規教育重於處罰
法拉盛遊民所 「無需市議會社委會批准」

法拉盛遊民所 「無需市議會社委會批准」

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？