闊別兩年 法拉盛文藝中心 實體春節活動回歸

法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將為社區民眾帶來藝術展、電影節與音樂會；圖為紀錄片「Ride with Delivery Workers」宣傳照。(法拉盛文藝中心提供)

闊別兩年的法拉盛 文藝中心新春線下活動今年回歸，將在2月舉辦為期一個月的虎年實體慶祝活動，期盼用藝術讓社區團聚，讓紐約在疫情 中重生。

法拉盛文藝中心多年來堅持舉辦慶祝活動，但2020年因疫情爆發，一度取消農曆新年節目，並在同年3月起暫時關閉了中心。

中心2021年以線上方式重新舉辦春節慶祝活動，今年的農曆新年線下活動回歸；執行及藝術總監柯達德(Ellen Kodadek)表示，希望通過慶祝這個重要節日，用藝術讓社區安全的重聚。

新春慶祝活動將從2月5日(周六)開始，分為藝術聯展、電影 節與音樂會三部分；其中「和解：重新開始」(Reconcile: Begin Anew)藝術聯展將從當天下午3時開始，邀請八位在紐約生活的亞裔藝術家向民眾展示他們的視角的藝術作品，這項免費展覽將至2月16日(周三)結束。

法拉盛文藝中心新春線下活動今年回歸，將為社區民眾帶來藝術展、電影節與音樂會；圖為紀錄片「我只認識你」宣傳照。(法拉盛文藝中心提供)

新春電影節將從2月5日和6日(周日)免費播放三部中國紀錄片，包括講述曼哈頓華埠小學生準備的音樂劇「Curtain Up!」、描繪華裔外賣郎的「Ride with Delivery Workers」以及講述獨居長者故事的「我只認識你」。

新春音樂會將於13日(周日)下午1時舉辦跨文化系列的「韓國遇見亞美尼亞」(Korea Meets Armenia)主題演奏會，邀請韓國小提琴家Sita Chay和亞美尼亞出生的烏德琴音樂家Ara Dinkjian帶來演出；有意參與者需購買門票。

想參與上述活動民眾請登錄https://www.flushingtownhall.org/查詢詳情，到場者需出示完全接種證明，全程戴口罩。