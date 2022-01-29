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紐約帝國大廈「虎虎生風」櫥窗展 慶中國年

記者張心／紐約報導
帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展將持續至2月24日。（記者張心／攝影）
帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展將持續至2月24日。（記者張心／攝影）

為使在美僑胞感受農曆新年氣氛，中國駐紐約總領事館再次與帝國大廈合作，於28日舉行「虎虎生風」新春櫥窗展揭幕儀式，並將於30日(周日)晚間在帝國大廈點亮「中國紅」。

（影音來源：記者張心）

帝國大廈首層大廳展出的「虎虎生風」新春櫥窗展，將持續至2月24日；展品分為四個板塊，均以老虎為主題，搭配中國山河、古典園林等場景，以博物館級的動態畫面展現老虎強大、精進和宏偉的精神，寓意新的一年世界人民都能懷抱希望和果敢，共同度過疫情後的艱難時光。

帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展將持續至2月24日。（記者張心／攝影）
帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展將持續至2月24日。（記者張心／攝影）

1月30日晚間，中國駐紐約總領事館將於帝國大廈舉辦線上新春「雲點燈」儀式，總領事黃屏將發表新春致辭，民眾可以通過網路共同參與，一起慶賀虎年的到來。

帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展將持續至2月24日。（記者張心／攝影）
帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展將持續至2月24日。（記者張心／攝影）

同時，為了祝福北京冬奧會圓滿成功，帝國大廈也將於2月4日上演燈光秀，以主辦國中國為始，輪流點亮各參賽國國旗顏色燈光，向不同國家和地區的奧運健兒致敬。

帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展以博物館級的動態畫面展現老虎強大、精進和宏偉。...
帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展以博物館級的動態畫面展現老虎強大、精進和宏偉。（記者張心／攝影）

帝國大廈觀景項目總裁加齊(Jean Yves Ghazi)表示，農曆新年對全球華人來講是非常重要的節日，帝國大廈已經與中國駐紐約總領事館保持了近十年友好合作情誼，此次十分榮幸再次為中國農曆新年開設櫥窗展覽，「中國遊客對帝國大廈和紐約市的旅遊業非常重要，我們非常期盼再次迎接中國遊客的到來，也希望大家在特殊的事情保重身體，未來希望有更多合作的機會。」

帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展以博物館級的動態畫面展現老虎強大、精進和宏偉。...
帝國大廈大廳「虎虎生風」新春櫥窗展以博物館級的動態畫面展現老虎強大、精進和宏偉。（記者張心／攝影）

世貿中心1號樓、Oculus購物中心和美國夢商城也將在1月30日至2月1日間點亮「中國紅」，哈德遜城市廣場將於2月1日再次在Vessel點亮「中國紅」並舉辦舞獅表演。

北京冬奧 疫情 紐約市

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