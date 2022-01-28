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巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

記者張心／紐約報導
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

全美通貨膨脹加劇，華人在高物價和高稅收的雙面夾擊下備感焦慮，漲工資若是在特殊時期難以指望，老一輩勤儉持家的節約家風確是在此刻可以發揚光大；若是懂得巧用比價插件、支票返現、淘寶轉運和二手買賣，月月節省數千元根本不是問題。

★比價插件 購物更便宜

由美國線上支付巨擘PayPal開發的「Honey」比價插件，可以在免費下載後自動裝載於用戶的瀏覽器，從而在打開任一購物網站頁面瀏覽商品時，屏幕右上角即會生成「Honey」製作的價格分析，自動顯示全網該款產品的價格區間，即用戶所停留的當前頁面價格處於哪個階段。

「Honey」比價插件，幫助消費者節省日常開銷。（取自Honey臉書）
「Honey」比價插件，幫助消費者節省日常開銷。（取自Honey臉書）

譬如，在B&H電器網站查詢SONY ZV-1相機，該網站顯示價格為748元，右側「Honey」自動生成的區間圖則會告知，當前所看的價格為全網平均水平，最低能查到的為529.95元，最高為887.94元；繼而用戶可以點擊最低價，進入「Honey」識別的更便宜的網站進行選購。

Honey比價插件在用戶屏幕右側，自動顯示目標商品價格分析。（B&H網站截圖）
Honey比價插件在用戶屏幕右側，自動顯示目標商品價格分析。（B&H網站截圖）

「Honey」下載網址：https://www.joinhoney.com/

「Rakuten」致力於和商家合作為消費者提供現金返現、比價插件和購物獎勵。（取...
「Rakuten」致力於和商家合作為消費者提供現金返現、比價插件和購物獎勵。（取自Rakuten臉書）

★支票返現 合作商家多

1997年於灣區創立的金融科技公司「Rakuten」，致力於和商家合作為消費者提供現金返現、比價插件和購物獎勵，24年來已在全美擁有1200萬固定用戶，幫助他們在熱門品牌商店賺取了超10億元的收入。

Rakuten網站有上千合作品牌，為用戶提供價格不等的返先優惠。（截圖自Raku...
Rakuten網站有上千合作品牌，為用戶提供價格不等的返先優惠。（截圖自Rakuten網站）

除了擁有和「Honey」類似的比價插件，「Rakuten」的王牌業務是合作各個商家為買家爭取消費返現。比如，打算在Nike購物的用戶，可以先登錄「Rakuten」頁面搜索Nike，會發現該網頁顯示Nike提供6%現金返先，點擊該返先按鈕後，會通過「Rakuten」跳轉到Nike頁面，消費成功即會在「Rakuten」個人帳戶發現生成的返先數額，用戶可以在個人帳戶輸入地址，三到五個工作日後便會收到「Rakuten」寄來的返先數額支票。

除了在線消費，打算在店內購買的用戶，也可以提前在「Rakuten」網站激活目標購買品牌的「In-Store」返先碼，從而在付款時出示給售貨員獲取優惠。

「Rakuten」下載網址：https://www.rakuten.com/

「Rakuten」也同高級酒店合作，為旅客提供現金返現。（取自Rakuten臉書...
「Rakuten」也同高級酒店合作，為旅客提供現金返現。（取自Rakuten臉書）

★淘寶轉運 具價格優勢

不少生活在美國的華人，總有被亞馬遜價格嚇退的經驗，而中國大陸淘寶網上的商品，則因為直通生產工廠，而具有難得的價格優勢。但因為淘寶網國際轉運服務，目前除了台灣、香港、新加坡、馬來西亞、澳門、澳洲、紐西蘭以外，並未對其他國家和地區提供直達服務，導致許多在美國的中國留學生和上班族，開始使用第三方轉運公司將淘到的寶從中國運往美國。

具體的操作流程為，用戶和第三方轉運公司聯繫，將淘寶網下單運送地址直接設為轉運公司中國倉庫，既而在商品到達倉庫後統一稱重打包，以國際物流公司DHL拼郵等海運、空運發往美國，可直接寄送到消費者家中或是公司的店舖中。

目前紐約有「紐約跑跑」（網址：http://m.nypaopao.com/）、「AAE全球專遞」（網址：http://cn.aaeweb.com/）等較多華人使用的物流公司。

★二手買賣 交易閒置品

華人雲集的「一畝三分地」和「北美微論壇」，都開設有二手買賣交流平台，每日有上百用戶將自己的閒置物品曬在網上，從教科書到汽車等大小物品應有盡有，感興趣的用戶可以自行私信詢問購買。

「一畝三分地跳蚤市場」網址：https://www.1point3acres.com/bbs/forum-225-1.html；「北美微論壇二手市場」網址：https://www.moonbbs.com/forum-46-1.html

華人 支票 中國留學生

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