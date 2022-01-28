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周末好去處／「冰上之舞音樂會」 布萊恩公園登場

記者張心／綜合報導

布萊恩公園「冰上之舞音樂會」

除了冬日市集和冰上碰碰車之外，曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)也在今年推出了「2022城市冰上之舞音樂會」，由多位全美知名的專業冰上舞者輪番登台演出，帶來由獲獎編舞家和作曲家為布萊恩公園特別製作的冬日演出。「冰上之舞」從即日起持續至2月17日，在每個周二和周四的午間12時40分舉行，方便周圍的上班族和遠道而來的遊客觀賞。查詢網址：https://www.icetheatre.org/pop-up-winter-performances.html；地址：六大道40街至42街之間。

麥迪遜廣場公園「教育平等藝術展」

曼哈頓麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)剛剛放置了100張K-12教育系統木製課桌，乍一望去場面頗為壯觀。這是藝術家海登(Hugh Hayden)創立的「教育平等藝術展」，旨在於城市公共空間模擬典型的公校教學環境，使觀者回憶起曾經的年少時光；同時也以課桌暗示墓碑，影射教育中存在的刻板、不平等、學生貸款等，逐漸成為壓垮年少夢想的「劊子手」。展覽將持續至4月24日，地址：麥迪遜大道11號，NY 10010。

「福爾摩斯」作者手稿綜合展

熱愛偵探名著「福爾摩斯」(Sherlock Holmes)的紐約朋友有眼福了，作者柯南道爾(Conan Doyle)私藏的221件「福爾摩斯」相關資料，包括原著小說手稿、創作構思信函和柯南道爾從未公開的手寫演講稿(其中記述福爾摩斯死亡的真正原因)等，都將從即日起至4月16日，在曼哈頓上東城的格羅里爾俱樂部(Grolier Club)免費展出；這也將是半個多世紀以來，紐約市舉辦的第一個綜合性福爾摩斯展覽。需要先在Eventbrite上註冊，網址：https://www.eventbrite.com/o/the-grolier-club-30176517250；地址：47 E 60th St, NY 10022。

中國廣播網春節特別節目

農曆新年期間，紐約中國廣播網AM1240將推出春節特別節目「龍騰虎躍報春來」，邀請美國各界僑胞、愛心公益組織、世界各地華人代表，一起用鄉音聊鄉情，共同品味濃濃的年味兒；訂於大年初一至初三(2月1日至3日)，每天中午12時至2時播出。

紐約中國廣播網也將在農曆除夕(1月31日)上午7時至中午12時，直播中國中央電視台春節聯歡晚會；過年期間將根據聽眾朋友的需求回饋，適時重播春晚精彩內容。

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