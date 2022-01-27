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悼高慧民、殉職警…藝術家布置犯罪現場 抗議司法旋轉門

記者張晨／紐約報導
自稱是政治藝術家的洛貝多，25日在曼哈頓布置了一個虛擬犯罪現場；現場包括一雙象徵華女高慧民的高跟鞋。(取自洛貝多Instagram)
自稱是政治藝術家的洛貝多，25日在曼哈頓布置了一個虛擬犯罪現場；現場包括一雙象徵華女高慧民的高跟鞋。(取自洛貝多Instagram)

一名政治藝術家25日下午在曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)位於下城的辦公室模擬了一個犯罪現場，以影射近來紐約市接連發生的暴力致死案，被警方拘捕；他表示，聽夠了州長和市長的想法和祈禱，但卻沒人願意做點實際的事情。

洛貝多(Scott LoBaido)自稱是一名藝術家、愛國者和活動人士，他表示當日的裝置作品是為了「叫醒地區檢察官」(woke DAs)，以及對他們的刑事司法改革的「創造性抗議」(creative protest)。

「我受夠也聽夠了該死的州長和市長的想法和祈禱。」56歲的洛貝多在收到擾亂治安的傳票後表示，「他們想要解決非法槍枝問題，但問題不是槍，而是拿槍的人！」

洛貝多的虛擬犯罪現場被代表著鮮血的紅色油漆潑滿，其中有一件粉色夾克。上周，一名叫凱瑟琳的一歲女孩在布朗士與母親坐車裡時，被流彈擊中臉部；當時她就穿著這樣一件粉紅色的外套，後來被鮮血浸透扔在街上。

現場還包括一雙象徵華女高慧民(Michelle Go)的高跟鞋和一頂警帽，分別代表著近日頻繁發生的致死案件，多數牽涉到患有精神疾病的遊民以及非法槍枝問題。

雖然這些案件並非都在白艾榮管的管轄範圍內，但洛貝多說，他選擇曼哈頓檢察官辦公室是因為白艾榮此前宣布了「輕罪不起訴」的新政。

「這就是為什麼現在的罪案是天文數字…因為這些嫌犯輕易的走過了刑事司法系統的旋轉門，再次回到了街上犯罪。」洛貝多說。

白艾榮 檢察官 曼哈頓

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