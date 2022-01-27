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去年交通傷亡 8年來最慘重

記者金春香／紐約報導
2021年273人死於交通事故，比2018年增加33%。（「交通替代」提供）
2021年273人死於交通事故，比2018年增加33%。（「交通替代」提供）

交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)26日發布2021年第四季度交通數據報告，顯示去年的交通傷亡數字是2013年以來最高的一年，全年273人死於交通事故，比2018年增加33%。

數據顯示，2021年10月至12月間，有73人死於交通事故，全年死亡則有273人，其中124人為行人，50人為摩托車騎者，19人為自行車騎者，15人助力車或共享單車騎者；2014年至2021年間，全市五區共有1885人死於交通事故。

與近年來最安全的一年2018年相比，2021年全市發生的肇事逃逸數字增加二倍，共有93起，都造成嚴重傷亡，其中僅有23%肇事者被捕，比2018年減少12%，且只有3%的案件得到解決。

行人被撞亡案件中，42%都是由SUV駕駛造成，隨著越來越多的紐約民眾購買大型轎車，該數字近年來不斷增加。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，很不幸在剛剛過去的一周，就有司機在曼哈頓撞死行人，在皇后區和布碌崙(布魯克林)有青少年因車禍喪命，該組織呼籲市長亞當斯(Eric Adams)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)重新設計交通路口，以及升級受保護的自行車道，「零死亡願景」(Vision Zero)的核心應該關注街道設計，從根本保證民眾安全。

此外，「交通替代」要求市府加大電子執法力度，修繕危險道路，打造更多無車空間；在州府，也應盡快通過「車禍受害者權利與安全」(Crash Victim Rights and Safety Act) 法案，進一步擴大超速攝像頭項目。

亞當斯本月宣布交通新規，無論是否有信號燈或停車標識，車輛遇見行人必須停車避讓，而非只是減速禮讓；市交通局還將對全市1000個十字路口的交通信號燈和人行道重新設計。

2021年273人死於交通事故，比2018年增加33%。（「交通替代」提供）
2021年273人死於交通事故，比2018年增加33%。（「交通替代」提供）
紐約市新規，無論是否有信號燈或停車標識，車輛遇見行人必須停車避讓。（記者金春香／...
紐約市新規，無論是否有信號燈或停車標識，車輛遇見行人必須停車避讓。（記者金春香／攝影）

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