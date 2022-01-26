便衣止罪小組回歸 「無暴警無偏見不走老路」

便衣止罪小組回歸，市長亞當斯(中)承諾無暴警，無偏見，不走老路。(路透)

紐約市治安每況愈下，槍枝暴力犯罪 惡化，競選時就誓言打擊犯罪的新任紐約市長亞當斯 (Eric Adams)公布「終結槍枝暴力犯罪藍圖」，恢復便衣止罪小組；他25日表示，新成立反槍枝暴力便衣小組將是一個全新的開始，「無暴警、無偏見，與過去截然不同。」

「我們將從過去吸取經驗教訓，不走老路；我的政府下，不會有警員使用任何暴力虐待和有基於種族等有針對性的戰術。」亞當斯當日接受媒體採訪時說，「在我的任期內，絕對不會發生。」

前市警總局局長希爾(Dermot Shea)在2020年解散了這個600人的便衣止罪部門，當時因明州男子弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，引發了全國性的遊行示威；希爾表示，與市警其他部門相比，便衣小組收到「投訴數量不成比例」。

亞當斯25日承諾，這個被稱為「鄰里安全小組」(Neighborhood Safety Teams)的新部門將成為防止警察 行為不端的「真正的護欄」。

他說，「警察在與公眾互動時，將被要求打開隨身執法相機，並穿上風衣等服裝，這樣他們很容易會被認出。」

「太多的警察在與平民互動時關掉了相機，但現在不會再發生這種情況了。」亞當斯同時承諾在需要的時候會加強內部培訓和紀律監管。

對於治安受爭議的社區以及少數族裔，亞當斯也表示，將吸取從前的經驗教訓，不會使用任何暴力、虐待手段及戰術，特別是對非洲裔和西語裔；「這將是一個致力於打擊槍支、幫派和暴力的部門。」

市警將首先在全市發生80%暴力案件的30個分局中安插這支隊伍，曼哈頓北區23、25、28、32和34分局；布朗士40、41、42、43、44、46、47、48、49和52分局；布碌崙南區67、69和71分局；布碌崙北區73、75、77、79、81和83分局；皇后南區101、103、105和113分局；皇后北區114分局以及史泰登島120分局；專管政府樓的市警服務2、3、5及7區；以上均非華人社區。