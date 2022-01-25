我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

電單車盜竊猖獗 送貨員組隊自保

編譯周芳苑／綜合24日電
電單車竊盜猖獗，偷車賊常以送餐工人為目標，有外賣郎組織巡邏隊自保。(記者顏嘉瑩/攝影)
電單車竊盜猖獗，偷車賊常以送餐工人為目標，有外賣郎組織巡邏隊自保。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市電單車竊盜猖獗，偷車賊以送餐工人為目標；受害者紛紛聯手組織巡邏隊，團結互保安全；警方表示，已在紐約市電單車盜竊易發生地區增加巡邏，警方不會詢問報案者移民身分。

電單車是送貨工賴以維生的工具，費用可達3000元，對有些人來說是一個多月工資。送餐工人卡拉斯科 (Vincent Carrasco)每晚約九時半開始，騎電單車送餐之餘身兼巡邏任務，沿途向其他送餐工人招呼、吹口哨，讓一些路段不荒涼，震懾搶劫罪行。

送貨工人說，城市偏僻地方搶劫不斷發生，紛紛自組巡邏隊，認為紐約警局未能充分處置犯罪。

卡拉斯科和密友內瓦雷斯 (José Nevares) 制訂巡邏計畫，在臉書(Facebook)上透過「Delivery Boys en Acción NY」頁面、並透過擁有 250名成員的 WhatsApp 群組宣傳。 臉書和 WhatsApp 上還有其他類似的互助小組。

疫情爆發以來，紐約市送餐需求激增，鎖定送貨員的搶劫和其他襲擊持續增加。警方數據顯示，2020年提報電動電單車盜竊案比前一年倍增；針對送貨工的盜竊案從2019年201起增加到2020年332起，去年截至9月7日已報告270多起盜竊案。

電單車送貨工多半是中美洲、南亞和西非移民，害怕與官方互動，許多犯罪行為未報案；倡導組織 Los Deliveristas Unidos 主管科隆(Hildalyn Colón)估計，約80%工人為非法移民。即使報案，電單車搶劫非優先處理事項，送貨工決定自助。

工人正義項目(Worker's Justice Project)和康乃爾大學調查顯示，過半送貨工是電單車盜竊受害者，約30%遭人身攻擊，約半送貨過程發生事故或撞車，在需要醫療護理的人中，四分之三須自掏腰包。

約半受訪者電單車被搶卻未報警，28%曾報案者表示警方未立案。許多非法移民擔心向執法部門報告後被驅逐。

搶劫送貨工人案激增催生了 Los Deliveristas Unidos 、United Delivery Workers等組織。

為送貨工爭權益的努力有重大成果，市議會去年9月立法，改善送貨公司工人的工作條件，但內瓦雷斯認為，這不足以防止搶劫，希望有類似保護大都會運輸管理局工人免受攻擊的法律，讓違法者面臨最高七年監禁。

非法移民 紐約市 臉書

上一則

市議會自主撥款開放申請 非營利組織別錯過

下一則

紐約州選區重畫 3月1日前由州議會決定

延伸閱讀

連續三年獲加州最佳市民獎 李少敏致力於打擊毒品犯罪

連續三年獲加州最佳市民獎 李少敏致力於打擊毒品犯罪
紐約市地鐵安全不再 重罪襲擊案創24年來新高

紐約市地鐵安全不再 重罪襲擊案創24年來新高
巴市去年犯罪率10年最低 槍支暴增、商業盜竊也頻傳

巴市去年犯罪率10年最低 槍支暴增、商業盜竊也頻傳
北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊
聖荷西2市議員提議 非公民參與地方選舉

聖荷西2市議員提議 非公民參與地方選舉

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮