電單車盜竊猖獗 送貨員組隊自保

電單車竊盜猖獗，偷車賊常以送餐工人為目標，有外賣郎組織巡邏隊自保。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 電單車竊盜猖獗，偷車賊以送餐工人為目標；受害者紛紛聯手組織巡邏隊，團結互保安全；警方表示，已在紐約市電單車盜竊易發生地區增加巡邏，警方不會詢問報案者移民身分。

電單車是送貨工賴以維生的工具，費用可達3000元，對有些人來說是一個多月工資。送餐工人卡拉斯科 (Vincent Carrasco)每晚約九時半開始，騎電單車送餐之餘身兼巡邏任務，沿途向其他送餐工人招呼、吹口哨，讓一些路段不荒涼，震懾搶劫罪行。

送貨工人說，城市偏僻地方搶劫不斷發生，紛紛自組巡邏隊，認為紐約警局未能充分處置犯罪。

卡拉斯科和密友內瓦雷斯 (José Nevares) 制訂巡邏計畫，在臉書 (Facebook)上透過「Delivery Boys en Acción NY」頁面、並透過擁有 250名成員的 WhatsApp 群組宣傳。 臉書和 WhatsApp 上還有其他類似的互助小組。

疫情爆發以來，紐約市送餐需求激增，鎖定送貨員的搶劫和其他襲擊持續增加。警方數據顯示，2020年提報電動電單車盜竊案比前一年倍增；針對送貨工的盜竊案從2019年201起增加到2020年332起，去年截至9月7日已報告270多起盜竊案。

電單車送貨工多半是中美洲、南亞和西非移民，害怕與官方互動，許多犯罪行為未報案；倡導組織 Los Deliveristas Unidos 主管科隆(Hildalyn Colón)估計，約80%工人為非法移民 。即使報案，電單車搶劫非優先處理事項，送貨工決定自助。

工人正義項目(Worker's Justice Project)和康乃爾大學調查顯示，過半送貨工是電單車盜竊受害者，約30%遭人身攻擊，約半送貨過程發生事故或撞車，在需要醫療護理的人中，四分之三須自掏腰包。

約半受訪者電單車被搶卻未報警，28%曾報案者表示警方未立案。許多非法移民擔心向執法部門報告後被驅逐。

搶劫送貨工人案激增催生了 Los Deliveristas Unidos 、United Delivery Workers等組織。

為送貨工爭權益的努力有重大成果，市議會去年9月立法，改善送貨公司工人的工作條件，但內瓦雷斯認為，這不足以防止搶劫，希望有類似保護大都會運輸管理局工人免受攻擊的法律，讓違法者面臨最高七年監禁。