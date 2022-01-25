金佩良攜手世報 繪五彩虎賀年 傳遞正能量

居住在紐約的畫家金佩良與世界日報第三度合作創作生肖桌曆，經過一年的時間，創作出五幅虎年彩虎圖。(金佩良提供)

居住在紐約的畫家金佩良，與世界日報第三度合作創作生肖桌曆，從事繪畫與設計逾50年的他，經過一年，創作出五幅虎年彩虎，每幅彩虎都用18套色組成，運用中國書法 勾出「虎」與「福」字，希望這些畫作讓更多華裔 民眾感受年味，在疫情 期間帶來虎虎生風的正能量。

五幅虎年彩虎結合書法的篆刻手法在畫中勾勒出「虎」與「福」字，使虎字與虎形，互相交錯為不同立體組合色塊。(世報活動組提供)

63歲的金佩良，出生在中國上海市的書畫世家，他的祖父與父親都從事繪畫藝術，他也子承父業，從十歲起學習繪畫；他表示，他18歲時已開始美術設計的工作，期間拜師學畫，閒暇時在圖書館與藝術館自學畫畫，為日後繼續從事這份職業打下基礎。

居住在紐約的畫家金佩良與世界日報第三度合作創作生肖桌曆，經過一年的時間，創作出五幅虎年彩虎圖。(金佩良提供)

金佩良說，為了解更多的繪畫藝術，1988年他33歲時，先前往德國遊學，隨後申請簽證來美打拚；他回憶，剛來美國時，他為了謀生，曾從事外賣、裝修與搬家等職業，但他堅持學習英文，隨後申請進入紐約時裝學院(Fashion Institute of Technology)，攻讀平面與紡織品設計專業。

五幅虎年彩虎結合書法的篆刻手法在畫中勾勒出「虎」與「福」字，使虎字與虎形，互相交錯為不同立體組合色塊。(世報活動組提供)

通過這段學習經歷，金佩良說，他更了解中國與西方的繪畫藝術，也致力於結合兩種不同風格的藝術，將國畫轉為水彩畫，讓更多民眾了解中國的繪畫之美；學成後，他成為一名設計師，多年來他舉辦且參與多個藝術展，2007年首次與世報合作，帶來風景畫的桌曆設計。

五幅虎年彩虎結合書法的篆刻手法在畫中勾勒出「虎」與「福」字，使虎字與虎形，互相交錯為不同立體組合色塊。(世報活動組提供)

金佩良回憶，他於2011年首次參與世報的兔年桌曆創作，帶來三張兔子畫作，翌年又帶來12張主題為龍的桌曆創作；時隔十年，他從去年開始，耗時一年，創作五幅虎年彩虎，結合書法正、草、隸、篆的篆刻手法在畫中勾勒出「虎」與「福」字，使虎字與虎形，互相交錯為不同立體組合色塊。

五幅虎年彩虎結合書法的篆刻手法在畫中勾勒出「虎」與「福」字，使虎字與虎形，互相交錯為不同立體組合色塊。(世報活動組提供)

經歷了兩年的新冠疫情，金佩良表示，他希望更多民眾欣賞這五幅虎年彩虎，在陰霾之中，帶給讀者正向思考，也期盼社區早日回歸疫前的正常秩序；這五幅虎年彩虎將分別作為2022年年曆手冊與桌面的封面設計，其餘三虎將在世報作為全版、半版與四分之一版的廣告頁刊登，歡迎民眾下載珍藏。