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周末好去處／布碌崙滑冰場學滑冰 不必人擠人

記者顏嘉瑩／綜合報導

自製雪球學天氣

每年紐約的冬天都會有下小雪、暴雪或甚至出現冰風暴的情形，這些都是大自然現象，對人們的日常生活也有極大的影響。22(周六)、23日(周日)連續兩天，在布朗士Wave Hill的Sally和Gilbert Kerlin學習中心(Sally and Gilbert Kerlin Learning Center)，將舉辦一場別出心裁的親子手工藝品製作活動。家長可以帶著孩子一邊製作DIY雪球(snow globe)，一邊學習冬天的天氣現象是如何產生，以及在氣候變遷的同時，我們可以如何應對。該活動將於兩天早10時至下午1時舉辦，更多資訊在網頁：https://on.nyc.gov/3rxFsSe。

布碌崙滑冰場學滑冰

位於布碌崙(布魯克林)下城(Downtown Brooklyn)的布碌崙公共公園(Brooklyn Commons Park)滑冰場於近日開放，並開設課程從頭教導各年齡層者如何滑冰。不論是居民、家庭、觀光客或是已經有滑冰經驗者，都可以享受在布碌崙下城滑冰的體驗，還不需要到其他市中心的滑冰場人擠人。該滑冰場開放時間從即日起至2月27日，入場門票每人15元、滑冰鞋租借每雙五元，有興趣者及開放時間，可上網頁https://bit.ly/32c6FBt。

史泰登島溫港歷史

史泰登島的溫港(Snug Harbor)建於1800年代，至今成為不少活動舉辦的地方，不過在剛建成時，是用來讓那些退休水手居住的。市公園局訂於23日(周日)舉辦一場溫港歷史巡禮，帶著民眾了解溫港作為國家歷史地標的豐富歷史遺產，以及位於該區共26座歷史建築、七座地標建築的歷史故事。參加者需要事先上網登記，時間為早11時至中午12時30分，地點在溫港文化中心1000 RIchmond Terrace，註冊及更多資訊在網頁https://on.nyc.gov/3FFFvR7。

原住民萊納佩人展覽

紐約市將首次舉辦關於北美洲東北林地的原住民族萊納佩人(Lenape)的展覽，布碌崙(布魯克林)公共圖書館(The Brooklyn Public Library)和萊納佩中心(The Lenape Center)合作，近期舉辦「Lenapehoking」展，展出過去居住在紐約港口附近的萊納佩人，製作的藝術品和手工藝品，其中包括一個在1800年代製作，從未對外公開展出的珠飾手袋、火雞羽毛斗篷，以及掛毯等特色展品。展覽從20日(周四)開始開放公眾入內參觀，地點在綠點圖書館(Greenpoint Library)，更多資訊可上網頁https://bit.ly/3FG30cD。

布碌崙 原住民 史泰登島

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