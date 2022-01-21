不受天氣、路況影響 卡丁車寒冬也可放肆玩

月神公園的親子卡丁車，適合全家大小一同體驗。(取自月神公園網站)

寒冷的紐約冬天，最適合從事室內活動，除了看電影、逛展覽，適合全家大小的「卡丁車」賽車 活動也是很好的選擇；在紐約市 附近有不少卡丁車賽車場，有室內也有室外，不需要持有駕照，只要符合賽車場身高限制，任何人都可以享受開車的樂趣。民眾不妨趁著冷冷的天氣，與家人好友來一場刺激火熱的卡丁車比賽，體驗賽車的快感。

隨意排列組隊 廝殺過癮

在紐約及鄰近多州都擁有室內賽車場的「RPM Raceway」，離紐約市最近的據點，就屬於在紐約長島和新州的澤西城(Jersey City)，開車僅約一個小時，就可以體驗開著車、馳騁在賽道上的極速感受。

室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站) 小小孩也可以體驗開卡丁車的樂趣。(取自Grand Prix New York網站)

「RPM Raceway」的宗旨是「任何人都可以成為專業賽車手」，在室內賽車場中，沒有紅綠燈、限速或車道，在開車的過程中彷彿只有自己、車和耳邊呼嘯而過的風聲。該賽車場採歐式卡丁車賽道，每個賽道總長0.25哩，而卡丁車時速則可以達到每小時超過45哩，無論是與親友一起組隊參賽，還是情侶對抗、甚至是與陌生人來一場友誼賽，都非常刺激。

「RPM Raceway」非會員單場30元、三場90元，加入年度會員會費則是65元，送當天兩場比賽、下次造訪一場比賽，以及室內遊樂場折抵金等；更多資訊可上網站https://www.rpmraceway.com/查詢。

多層照明軌道 暢享迷幻

離紐約市區約一個小時車程遠的「Grand Prix New York」，是全年開放的室內卡丁車賽道；與其他卡丁車場的平面車道不同，Grand Prix New York最出名的就是多層賽道，搭配現場的燈光照明，讓民眾有如置身在「瑪利歐賽車」(Mario Kart)世界，感受迷幻又刺激的賽車旅程。

「Grand Prix New York」擁有六個不同區域和賽道可以選擇，且為了讓家長能夠帶孩子享受賽車快感，還可根據不同年齡選擇賽道，包括四至八歲的「初始者賽道」、九至11歲的「兒童賽道」、12至16歲的「青少年賽道」，以及16歲以上的成人賽道，身高不超過48吋(約121.92公分)的兒童，也可以和另一名持有駕照的成年人共乘一輛車，讓家長更放心。

「Grand Prix New York」的所有卡丁車都配有6.5馬力的本田GX四輪驅動裝置，讓卡丁車可以達到每小時40哩的速度，感受飆速快感；除了卡丁車，現場也有保齡球、電子遊樂器、模擬知名電視節目「美國忍者勇士」(American Ninja Warrior)的「忍者場地」(Ninja Course)等多樣設施，民眾可以在溫暖的室內，體驗各種不同的遊戲。詳情可上網站https://gpny.com/查詢。

康尼島 月神公園 親子同樂

位於布碌崙(布魯克林)康尼島的月神公園(Luna Park)，由於造訪者年齡層涉及廣，也有適合親子玩樂的卡丁車賽道。與正式的卡丁車賽車場不同，月神公園的卡丁車開放讓兩人一車，讓家長可以載著孩子，在總長900呎安全賽道上，享受開車樂趣。

室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站) 多層的燈光賽道，讓民眾彷彿置身在迷幻世界。(取自Grand Prix New York網站)

月神公園是康尼島知名遊樂場，以相當受歡迎的「霹靂號」雲霄飛車（Thunderbolt Reborn)和木造雲霄飛車「Cyclone」著名，位於月神公園園區的賽道，後面即是「霹靂號」雲霄飛車，搭配著園區的歡笑聲和尖叫聲，也為親子卡丁車增添更多色彩。

該賽道民眾需要購買園區點數才可以玩，共需要四至12個點數，另外坐在副駕駛座者最低身高限制須在40吋(約101.6公分)以上、駕駛者身高需超過56吋(約142.24公分)。

月神公園卡丁車賽道位於戶外，冬季關閉，將於春季重新開放給民眾使用，更多資訊在網頁https://bit.ly/3nCbETz。