我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

不受天氣、路況影響 卡丁車寒冬也可放肆玩

記者顏嘉瑩／紐約報導
月神公園的親子卡丁車，適合全家大小一同體驗。(取自月神公園網站)
月神公園的親子卡丁車，適合全家大小一同體驗。(取自月神公園網站)

寒冷的紐約冬天，最適合從事室內活動，除了看電影、逛展覽，適合全家大小的「卡丁車」賽車活動也是很好的選擇；在紐約市附近有不少卡丁車賽車場，有室內也有室外，不需要持有駕照，只要符合賽車場身高限制，任何人都可以享受開車的樂趣。民眾不妨趁著冷冷的天氣，與家人好友來一場刺激火熱的卡丁車比賽，體驗賽車的快感。

隨意排列組隊 廝殺過癮

在紐約及鄰近多州都擁有室內賽車場的「RPM Raceway」，離紐約市最近的據點，就屬於在紐約長島和新州的澤西城(Jersey City)，開車僅約一個小時，就可以體驗開著車、馳騁在賽道上的極速感受。

室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站...
室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站)
小小孩也可以體驗開卡丁車的樂趣。(取自Grand Prix New York網站...
小小孩也可以體驗開卡丁車的樂趣。(取自Grand Prix New York網站)

「RPM Raceway」的宗旨是「任何人都可以成為專業賽車手」，在室內賽車場中，沒有紅綠燈、限速或車道，在開車的過程中彷彿只有自己、車和耳邊呼嘯而過的風聲。該賽車場採歐式卡丁車賽道，每個賽道總長0.25哩，而卡丁車時速則可以達到每小時超過45哩，無論是與親友一起組隊參賽，還是情侶對抗、甚至是與陌生人來一場友誼賽，都非常刺激。

「RPM Raceway」非會員單場30元、三場90元，加入年度會員會費則是65元，送當天兩場比賽、下次造訪一場比賽，以及室內遊樂場折抵金等；更多資訊可上網站https://www.rpmraceway.com/查詢。

多層照明軌道 暢享迷幻

離紐約市區約一個小時車程遠的「Grand Prix New York」，是全年開放的室內卡丁車賽道；與其他卡丁車場的平面車道不同，Grand Prix New York最出名的就是多層賽道，搭配現場的燈光照明，讓民眾有如置身在「瑪利歐賽車」(Mario Kart)世界，感受迷幻又刺激的賽車旅程。

「Grand Prix New York」擁有六個不同區域和賽道可以選擇，且為了讓家長能夠帶孩子享受賽車快感，還可根據不同年齡選擇賽道，包括四至八歲的「初始者賽道」、九至11歲的「兒童賽道」、12至16歲的「青少年賽道」，以及16歲以上的成人賽道，身高不超過48吋(約121.92公分)的兒童，也可以和另一名持有駕照的成年人共乘一輛車，讓家長更放心。

「Grand Prix New York」的所有卡丁車都配有6.5馬力的本田GX四輪驅動裝置，讓卡丁車可以達到每小時40哩的速度，感受飆速快感；除了卡丁車，現場也有保齡球、電子遊樂器、模擬知名電視節目「美國忍者勇士」(American Ninja Warrior)的「忍者場地」(Ninja Course)等多樣設施，民眾可以在溫暖的室內，體驗各種不同的遊戲。詳情可上網站https://gpny.com/查詢。

康尼島月神公園 親子同樂

位於布碌崙(布魯克林)康尼島的月神公園(Luna Park)，由於造訪者年齡層涉及廣，也有適合親子玩樂的卡丁車賽道。與正式的卡丁車賽車場不同，月神公園的卡丁車開放讓兩人一車，讓家長可以載著孩子，在總長900呎安全賽道上，享受開車樂趣。

室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站...
室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站)
多層的燈光賽道，讓民眾彷彿置身在迷幻世界。(取自Grand Prix New Y...
多層的燈光賽道，讓民眾彷彿置身在迷幻世界。(取自Grand Prix New York網站)

月神公園是康尼島知名遊樂場，以相當受歡迎的「霹靂號」雲霄飛車（Thunderbolt Reborn)和木造雲霄飛車「Cyclone」著名，位於月神公園園區的賽道，後面即是「霹靂號」雲霄飛車，搭配著園區的歡笑聲和尖叫聲，也為親子卡丁車增添更多色彩。

該賽道民眾需要購買園區點數才可以玩，共需要四至12個點數，另外坐在副駕駛座者最低身高限制須在40吋(約101.6公分)以上、駕駛者身高需超過56吋(約142.24公分)。

月神公園卡丁車賽道位於戶外，冬季關閉，將於春季重新開放給民眾使用，更多資訊在網頁https://bit.ly/3nCbETz。

室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站...
室內卡丁車不受天氣、氣溫影響，一年四季都可體驗。(取自RPM Raceway網站)
多層的燈光賽道，讓民眾彷彿置身在迷幻世界。(取自Grand Prix New Y...
多層的燈光賽道，讓民眾彷彿置身在迷幻世界。(取自Grand Prix New York網站)

賽車 紐約市 康尼島

上一則

周末好去處／布碌崙滑冰場學滑冰 不必人擠人

下一則

紐約市須停車避讓行人新規 駕駛：治標不治本

延伸閱讀

紐約人壽 贊助本周末虎年新春嘉年華活動

紐約人壽 贊助本周末虎年新春嘉年華活動
泰國上演真實版「龜兔賽跑」 網友驚：童話故事沒騙人

泰國上演真實版「龜兔賽跑」 網友驚：童話故事沒騙人
「王牌大賤諜」主演好萊塢山莊園 700萬元上市

「王牌大賤諜」主演好萊塢山莊園 700萬元上市
開車被追撞後「頭暈想吐」 揮鞭症候群作怪

開車被追撞後「頭暈想吐」 揮鞭症候群作怪
童話沒騙人？「龜兔賽跑」真實上演 賽果好意外

童話沒騙人？「龜兔賽跑」真實上演 賽果好意外

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相