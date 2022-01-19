減輕新冠後遺症 疫苗也有效

因應新一波的新冠變種病毒Omicron 及持續的流感季節，紐約流行病專家提醒，疫苗不僅對預防疫情有作用，也可降低由感染新冠從而引發諸如呼吸急促、極度疲憊等新冠長期後遺症的風險，在流感季節，「雙打」流感與新冠疫苗更安全。

通常，新冠患者可在幾周內恢復健康，但不少民眾反應，感染病毒後並未完全恢復健康，伴有諸如極度疲勞、頭暈頭痛、呼吸急促、新冠腦霧(Brain Fog，指難以集中精神或清晰思考)、味嗅覺失靈等長期的後遺症，這些患者還被稱為「長新冠患者」(COVID long-haulers)，約有10％至20%的新冠患者在感染後會有數周至數月的殘留症狀。

紐約市衛生與醫院系統(NYC Health + Hospitals)的流行病學專家馬達德(Syra Madad)表示，疫苗不僅可以減少感染率，也可以降低由於感染新冠從而引發長期後遺症的風險，對於「長新冠患者」同樣有預防的效力。

流感季仍在延續，媒體不久前甚至創造出一個合成新詞「flurona」形容同時感染流感(flu)及新冠(corona)兩種呼吸道疾病；馬達德提醒，民眾確實有可能同時感染新冠及季節性流感，「雙打」流感與新冠疫苗更安全，兩種疫苗可同時注射，「最簡便的方法是，打新冠補強針的同時，再接種一劑流感疫苗 」。

鑑於Omicron是否更能快速地實現「群體免疫」時，馬達德表示，通過感染新冠病毒或接種新冠疫苗，Omicron確實為民眾帶來了抗體，「但最安全的方法仍然是接種疫苗」。