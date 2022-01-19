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減輕新冠後遺症 疫苗也有效

記者鄭怡嫣／紐約報導

因應新一波的新冠變種病毒Omicron及持續的流感季節，紐約流行病專家提醒，疫苗不僅對預防疫情有作用，也可降低由感染新冠從而引發諸如呼吸急促、極度疲憊等新冠長期後遺症的風險，在流感季節，「雙打」流感與新冠疫苗更安全。

通常，新冠患者可在幾周內恢復健康，但不少民眾反應，感染病毒後並未完全恢復健康，伴有諸如極度疲勞、頭暈頭痛、呼吸急促、新冠腦霧(Brain Fog，指難以集中精神或清晰思考)、味嗅覺失靈等長期的後遺症，這些患者還被稱為「長新冠患者」(COVID long-haulers)，約有10％至20%的新冠患者在感染後會有數周至數月的殘留症狀。

紐約市衛生與醫院系統(NYC Health + Hospitals)的流行病學專家馬達德(Syra Madad)表示，疫苗不僅可以減少感染率，也可以降低由於感染新冠從而引發長期後遺症的風險，對於「長新冠患者」同樣有預防的效力。

流感季仍在延續，媒體不久前甚至創造出一個合成新詞「flurona」形容同時感染流感(flu)及新冠(corona)兩種呼吸道疾病；馬達德提醒，民眾確實有可能同時感染新冠及季節性流感，「雙打」流感與新冠疫苗更安全，兩種疫苗可同時注射，「最簡便的方法是，打新冠補強針的同時，再接種一劑流感疫苗」。

鑑於Omicron是否更能快速地實現「群體免疫」時，馬達德表示，通過感染新冠病毒或接種新冠疫苗，Omicron確實為民眾帶來了抗體，「但最安全的方法仍然是接種疫苗」。

紐約流行病專家表示疫苗也可幫助減輕因感染新冠從而引發長期後遺症的風險。(Gett...
紐約流行病專家表示疫苗也可幫助減輕因感染新冠從而引發長期後遺症的風險。(Getty Images)

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