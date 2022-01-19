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網上申請居家檢測盒 華人踴躍

記者顏潔恩／紐約報導
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(記者顏潔恩/攝影)
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(記者顏潔恩/攝影)

拜登政府向全美居民發放「免費新冠居家快篩檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests)，18日網站(https://special.usps.com/testkits)已提前上線，允許民眾填寫資料申領；18日一早，華人民眾利用社群媒體告知親朋好友，紛紛踴躍下單檢測盒，以備不時之需。

根據白宮消息，透過網站在下單時提供姓名、地址、電郵地址(以獲得訂單信息)，每戶家庭可申請一次，領取四套快篩試劑，預計七至12天時間將送達，負責送件的郵政總局(USPS)已聘請7000名臨時工協助執行。

18日早上，華人常用的社群媒體都在傳遞這項消息，許多人也熱心附上網站鏈結，通知有需要的民眾趕緊註冊領取；日落公園非營利機構安服心公共健康服務中心(AMPHS)也提醒，申請者若居住在多戶型住宅，一定要清楚提供居住的樓層及公寓號碼。

在布碌崙(布魯克林)8大道社區當義工多年的陳悅盈，早上9時便在朋友圈發布有關訊息，基於很多人同一時間瀏覽網站，會不定時出現崩潰，呼籲大家要有耐心；她在下單時很順利，另外提供的個人信息很簡單，網站也能切換到中文。

經營洗衣店的華裔林先生表示，一開始以為只能輸入住家地址，但他有認識的朋友輸入店面的地址，也能通過認證；但他呼籲民眾不要利用不同的地址下單，將資源留給其他所需的人。

華人李書華分享說，上周要和朋友聚會前，特意到檢測中心付了額外的錢進行PCR快篩，儘管官方說一個小時就能得到結果，但她隔日才收到電郵通知；等待的過程讓她十分著急，若不能及時獲知檢測結果，為了安全起見她可能就要取消聚會。

李書華認為政府提供的這項資源相當不錯，若有急需盡快得知檢測結果，就能很好派上用場，為生活帶來便利。

檢測 社群媒體 華人

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