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紐約州種族關係 多數人看法負面

編譯周芳苑／綜合17日電
錫耶納學院的最新調查顯示，多數紐約人對種族關係持負面看法；圖為曼哈頓華埠街頭。(Getty Images)
錫耶納學院的最新調查顯示，多數紐約人對種族關係持負面看法；圖為曼哈頓華埠街頭。(Getty Images)

錫耶納學院(Siena College) 17日公布調查，多數紐約人對該州種族關係持負面看法，僅36%受訪者認為優秀或良好，高達60%認為負面或普通。

這份在全國性假日馬丁路德．金博士紀念日(Dr. Martin Luther King Jr. Day)發布的年度調查結果較前一年略為改善，去年認為紐約種族關係優秀或良好的比率僅31% 。

不過將觀察期拉長，仍見惡化趨勢，2008至2014年間至少47%紐約人對紐約種族關係持正面評價，而在過去八年間(2015以來)，持正面看法比率最高僅39%。

72%受訪紐約人表示包括非洲裔、西語裔和亞裔居民在內的有色人種面臨種族歧視，僅19%認為沒有歧視，與一年前大致相同，當時比率各是70% 、22%；針對猶太人、穆斯林和其他少數宗教群體是否因其宗教而受歧視，認為存有歧視和無歧視的比率各是71%、20%。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steve Greenberg)解讀，多數紐約人認為少數族裔在紐約受歧視，各受訪族群回答存有歧視的比率各是黑人92% 、拉丁裔87% 、白人67% 、民主黨人84% 、黨派獨立者66% 、共和黨人56% 、其他地區者至少63%，至少62% 選民無論宗教、種族、政黨或地區如何都表示少數宗教群體受歧視。

民調並且發現，三分之一受訪紐約人表示去年因為種族、宗教、性別、民族或性取向而受到不公平對待，其中包括50%拉丁裔和41%紐約黑人。

格林伯格說，過去五年中，數字基本上一致；金博士如果還活著，已經93歲。他說，變化將通過不斷鬥爭實現，紐約人聲稱鬥爭仍在繼續。

這份民調受訪者包括806名紐約登記選民，調查期間是1月9日至13日，誤差幅度4%。

種族歧視 民調 黑人

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