紐約市近6成華人疫期遭歧視

哥大研究發現，疫情爆發以來，紐約市有58%的華人曾遭受某種形式的歧視；圖為皇后區華社法拉盛。(記者曹健╱攝影)

根據哥倫比亞大學(Columbia University)日前發布的統計報告，疫情爆發以來，紐約市生活的華裔 居民約58%曾遭受某種形式的歧視，三分之一經歷過騷擾、攻擊或偏見事件，71%擔心仇恨犯罪會影響自己和家人的安全；研究結果顯示，疫情和歧視的雙重挑戰，正在加劇在地華人經濟、社會、生理、情感和心理健康的永久性負面創傷。

日前在時報廣場地鐵站 發生的華女遭推落軌慘死案，使針對華裔的歧視再度成為關注焦點；其實此類事件早已不是「危言聳聽」，而是迅猛增長的官方數據。紐約市人權委員會(CCHR)在2020年2月至12月，共收到205起仇恨亞裔報告，同比前一年只有30起；全國統計數據顯示，華裔在過去兩年中，所遭受的歧視事件數量是亞裔群體中最高的。研究人員指出，「中國病毒」等污名化詞語，加劇了針對華裔的歧視言論和行為的迅速蔓延。

在哥倫比亞大學社會工作學院中國政策中心主任高琴教授和研究員劉曉芳的研究中，紐約生活的華裔群體所遭受的歧視更具普遍性、危害性和持久性，尤其是搭乘公共交通(比如地鐵)的華裔居民，更容易因暴露在高風險環境中，因而成為種族歧視 的目標。

哥大研究表明，2020年3月至12月，58%的紐約華裔居民曾遭受歧視；五分之一曾受到威脅或騷擾，三分之一曾在餐廳或商店受到不公平對待，近一半人感覺自己沒有受到足夠的尊重，或是他人表現出對自己的害怕。在400多名受訪者中，研究人員常收到諸如「我很害怕在外時受到攻擊，大部分時間我只是待在家裡，情緒很低落」，「我很擔心有一天會突然被一拳打在臉上或者被騷擾」，「前總統川普說新冠病毒是中國病毒，很多人叫我離他們遠點，這讓我很不舒服」等反饋。

2020年約三分之一的華裔市民也曾經歷某種騷擾、攻擊或偏見事件；其中18%被人用種族相關的蔑稱騷擾；14%被一些活動或社交場合排除在外；12%受到過口頭威脅；6%遭受肢體恐嚇或毆打。受害者May對研究人員回憶，她和十歲的兒子從布碌崙地鐵站出來時，遇到兩個人衝他們吼叫，聽到「我討厭」、「亞裔」、「COVID-19」之類的詞彙，「我當時非常害怕，和兒子以最快的速度逃跑，平時出門都會帶辣椒噴霧。」

仇視行為加劇華裔群體的心理創傷；研究顯示，71%的紐約華裔擔心仇恨犯罪影響到自己和家人的安全；66%出於擔憂而迴避某些外出活動；61%在公眾場合覺得不自在或是擔心別人會負面看待自己。研究人員表示，這種與種族主義相關的警惕也被稱為預期壓力，是一種慢性的應激反應，當事人不得不反復思考與種族主義相關的經歷，同時一直處於警惕狀態，抵禦種族刻板印象和歧視。

「研究中發現，92%的華裔受害者會選擇消極的應對策略，如保持沉默、嘗試忘記、接受和息事寧人；也有不少人會積極應對，嘗試報警、還擊、抗議和尋求幫助。」研究人員希望社會各界保護亞裔社群，實現種族平等與正義。