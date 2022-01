牙買加華裔康國良 撰寫「從川普到拜登」探討美中關係

在巴拿馬出生、紐約長大的康國良。(取自康國良推特)

在巴拿馬出生、紐約長大、曾在中國大學交換學習的康國良(Earl Carr),參與編撰的新書「從川普 到拜登 ,超越與重新構想中美關係」(From Trump to Biden and Beyond: Reimagining US-China Relations)已出中文版,他希望該書能為對美中關係有興趣或疑惑的讀者,提供更多實用信息,也希望在一定程度上促進兩國關係向積極方向發展。

如今在Pivotal Advisors公司擔任首席戰略師的康國良,大學時最初選擇商科,發現數字和統計並非自己所愛,於是轉至國際關係專業,並前往北京師範大學交流學習;在那裡,母親擁有一半華裔 血統、父親為牙買加非洲裔,而擁有四分之一華裔血統的他找到了自己的「根」,得到身分上的文化認同之感。

之後雖然回到美國,但康國良將其華裔、牙買加裔,以及巴拿馬和紐約的文化與身分結合在一起,致力於搭建中西文化橋梁,新書中討論的很多話題,也在一定程度上反映了他自己的經歷和體驗。

如書中討論中國與南美洲國家關係的章節,康國良的父親曾是牙買加駐中國大使,母親是巴拿馬華裔,書寫中國與加勒比海國家的關係,令他感受到父母與中國的聯繫;他希望自己的孫輩甚至曾孫輩看到該書時,也有可能感受到他撰書過程中的體悟。

書中探討了在川普四年執政對美中關係帶來一定損壞後,對拜登政府美中關係的展望,但也承認拜登政府回歸積極美中關係的可能性較低,兩國面臨諸多挑戰,如科技挑戰、貿易戰、兩岸關係、氣候變化等。

康國良和該書另一撰寫者陳凱豐都認為,美中間要實現雙贏,需要求同存異、合作共贏的合作模式。