牙買加華裔康國良 撰寫「從川普到拜登」探討美中關係

在巴拿馬出生、紐約長大的康國良。(取自康國良推特)

在巴拿馬出生、紐約長大、曾在中國大學交換學習的康國良(Earl Carr)，參與編撰的新書「從川普 到拜登 ，超越與重新構想中美關係」(From Trump to Biden and Beyond: Reimagining US-China Relations)已出中文版，他希望該書能為對美中關係有興趣或疑惑的讀者，提供更多實用信息，也希望在一定程度上促進兩國關係向積極方向發展。

如今在Pivotal Advisors公司擔任首席戰略師的康國良，大學時最初選擇商科，發現數字和統計並非自己所愛，於是轉至國際關係專業，並前往北京師範大學交流學習；在那裡，母親擁有一半華裔 血統、父親為牙買加非洲裔，而擁有四分之一華裔血統的他找到了自己的「根」，得到身分上的文化認同之感。

之後雖然回到美國，但康國良將其華裔、牙買加裔，以及巴拿馬和紐約的文化與身分結合在一起，致力於搭建中西文化橋梁，新書中討論的很多話題，也在一定程度上反映了他自己的經歷和體驗。

如書中討論中國與南美洲國家關係的章節，康國良的父親曾是牙買加駐中國大使，母親是巴拿馬華裔，書寫中國與加勒比海國家的關係，令他感受到父母與中國的聯繫；他希望自己的孫輩甚至曾孫輩看到該書時，也有可能感受到他撰書過程中的體悟。

書中探討了在川普四年執政對美中關係帶來一定損壞後，對拜登政府美中關係的展望，但也承認拜登政府回歸積極美中關係的可能性較低，兩國面臨諸多挑戰，如科技挑戰、貿易戰、兩岸關係、氣候變化等。

康國良和該書另一撰寫者陳凱豐都認為，美中間要實現雙贏，需要求同存異、合作共贏的合作模式。