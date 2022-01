華裔女作家何晨處女作「費歐娜和簡」 入選Time最期待新書

曾在紐約居住的華裔女作家何晨。(取自何晨推特)

出生於台灣、曾在紐約居住的華裔女作家何晨(Jean Chen Ho,音譯)的處女作品「費歐娜和簡」(Fiona and Jane),日前位列由時代雜誌(Time)評選的「2022年最值得期待的25本書」之一,也是其中唯一一部亞裔 作家作品,作品探討了兩位亞裔女性之間「相愛相殺」的友情故事,同時也被「紐約時報」評選為1月最值得期待的新書之一。

何晨的父親是一位計算機科學的教授,她在八歲時隨家人飄洋過海移民美國,搬到密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)邊的小鎮生活,那時她三年級,不會說英語,11歲時她搬到亞裔聚居的洛杉磯縣喜瑞都市(Cerritos),高中畢業後進入柏克萊加州大學 ( University of California, Berkeley)修習英語專業,畢業十年後,她在內華達大學(University of Nevada)進修創意寫作課程,是班上唯一的亞裔學生,目前,她正在南加 州大學(University of Southern California)進修創意文學與寫作的博士課程;新冠疫情期間,何晨也曾在紐約生活。

「費歐娜和簡」。(取自Viking)

故事的主人公林費歐娜(Fiona Lin)和沈簡(Jane Shen)是兩位兒時的好夥伴,此後她們經歷了失敗的愛情,探尋各自的家族歷史,故事以兩位亞裔女性在台灣、南加州及紐約的經歷交替展開,涉及了亞裔身分、羞恥感、女性間複雜微妙的友誼、性等多重主題。

何晨表示,在紐約與洛杉磯兩個大城市,亞裔都很活躍,有自己的社區,在紐約她遇見父母是難民或是第三代日裔美國人的朋友,在南加州長大時,她遇見了形形色色的亞裔群體,這些多樣性都讓她明白亞裔從不是一個單一的族群,「當我在處理這本書各種各樣的亞裔角色時,我都有考慮這樣的多樣性」。