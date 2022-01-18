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華裔女作家何晨處女作「費歐娜和簡」 入選Time最期待新書

記者鄭怡嫣／紐約報導
曾在紐約居住的華裔女作家何晨。(取自何晨推特)
曾在紐約居住的華裔女作家何晨。(取自何晨推特)

出生於台灣、曾在紐約居住的華裔女作家何晨(Jean Chen Ho，音譯)的處女作品「費歐娜和簡」(Fiona and Jane)，日前位列由時代雜誌(Time)評選的「2022年最值得期待的25本書」之一，也是其中唯一一部亞裔作家作品，作品探討了兩位亞裔女性之間「相愛相殺」的友情故事，同時也被「紐約時報」評選為1月最值得期待的新書之一。

何晨的父親是一位計算機科學的教授，她在八歲時隨家人飄洋過海移民美國，搬到密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)邊的小鎮生活，那時她三年級，不會說英語，11歲時她搬到亞裔聚居的洛杉磯縣喜瑞都市(Cerritos)，高中畢業後進入柏克萊加州大學( University of California, Berkeley)修習英語專業，畢業十年後，她在內華達大學(University of Nevada)進修創意寫作課程，是班上唯一的亞裔學生，目前，她正在南加州大學(University of Southern California)進修創意文學與寫作的博士課程；新冠疫情期間，何晨也曾在紐約生活。

「費歐娜和簡」。(取自Viking)
「費歐娜和簡」。(取自Viking)

故事的主人公林費歐娜(Fiona Lin)和沈簡(Jane Shen)是兩位兒時的好夥伴，此後她們經歷了失敗的愛情，探尋各自的家族歷史，故事以兩位亞裔女性在台灣、南加州及紐約的經歷交替展開，涉及了亞裔身分、羞恥感、女性間複雜微妙的友誼、性等多重主題。

何晨表示，在紐約與洛杉磯兩個大城市，亞裔都很活躍，有自己的社區，在紐約她遇見父母是難民或是第三代日裔美國人的朋友，在南加州長大時，她遇見了形形色色的亞裔群體，這些多樣性都讓她明白亞裔從不是一個單一的族群，「當我在處理這本書各種各樣的亞裔角色時，我都有考慮這樣的多樣性」。

亞裔 加州大學 南加

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