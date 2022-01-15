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連2日跌破20℉ 當心電暖氣惹火

記者張晨／紐約報導
一遇嚴寒，紐約許多家庭都依靠電發熱取暖設備提高室溫。(讀者提供)
一遇嚴寒，紐約許多家庭都依靠電發熱取暖設備提高室溫。(讀者提供)

紐約市本周迎來了自2019年1月以來最冷的一天，連續兩日氣溫一度跌破華氏20度；而日前發生在布朗士的嚴重火災已造成近百人傷亡，起火原因就為使用天氣太冷，民眾使用電暖器等取暖設備不當而引發；且死傷者多為缺少消防知識吸入濃煙導致。

市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，因為東岸目前正遭遇連日寒流大雪，紐約市遭遇兩年以來的極寒，因此住戶才會使用可移動式電暖氣取暖，誰知卻因操作不良或機械故障而導致起火，最終釀成這場不可挽回的死亡悲劇。

在紐約，房屋改建出租普遍，但供暖時常出現問題；一遇嚴寒，許多移民家庭都依靠小太陽等電發熱取暖設備提高室溫。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)表示，家用電暖器每年造成很多火災，平均每年有1700起，80人死亡。

國家消防協會(National Fire Protection Association)則表示，在與家庭供暖相關的火災中，取暖器占44%，在相關死亡中占85%。

市消防局表示，但這並不意味電暖器就成為了家庭殺手，重要的是學會安全使用；不要用延長線連接，而要直接插在牆上的插座中，因為有些延長線的電流大小與電暖器的電流大小不匹配，導致過熱，有點燃周圍易燃物的風險。

且要確保裝置與各個方向的可燃材料至少保持三呎的距離，遠離地毯，放在光滑的地面上；當離開房間或睡覺時，要關閉取暖設備。

遭遇火警時，要在撤離過程中隨手關門，消防局表示，如果住戶們在逃生過程中都能隨手帶上門，就有可能阻隔、或盡可能拖延濃煙與火勢的蔓延，為消防隊爭取到黃金時間救援。

該案件成為了1990年燒死87人的布朗士無照夜店「Happy Land」縱火案後，紐約市32年來死傷最慘重的火災；布朗士在2007年和2017年也發生過兩場因為電暖器引發的火災，死亡人數為九和13人。

布朗士 紐約市 移民家庭

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