41市議員致函州長 促發居家檢測盒

由於新冠變種病毒Omicron的快速蔓延，紐約市 新冠檢測 點大排長龍的狀況仍未減緩，利華娜(Carlina Rivera)、黃敏儀(Sandra Ung)等41位市議員本周聯合致信州長霍楚(Kathy Hochul)及州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)，要求為市民提供更多的居家新冠檢測套裝。

此聯名信函由利華娜發起，得到法拉盛市議員黃敏儀、曼哈頓華埠 市議員馬泰(Christopher Marte)等40名市議員的支持。

聯名信中寫道，紐約市測試與追蹤小組(NYC Test & Trace Corps)每天進行超過5萬次的現場檢測，數量比去年12月初時增加了兩倍還多，但民眾排隊和等待檢測過長的問題至今仍未解決，雖然在去年年底聖誕季前，小組已經發放了約250萬套居家新冠檢測套裝，但這個數量遠遠不能滿足紐約市的需要，「這裡有800萬人要工作、接送孩子上學、照顧家人，我們未能為數百萬沒有健保或無法排隊數小時做檢測的民眾提供足夠的居家檢測選擇」。

信中還寫道，州長已宣布，未來幾周將會為民眾發放上千萬套家庭檢測套裝，懇請州政府協助並確保紐約市分配到更多的居家檢測套裝，緩解市檢測站的壓力。

黃敏儀表示，確保紐約人能夠得到應得的資源、讓民眾能夠快速得到檢測非常重要，不僅保護了自己和家人的安全，也有助社區防控疫情，將繼續與同僚和相關部門合作。