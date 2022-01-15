紐約東亞當代舞蹈節 2台灣舞團驫舞劇場、告白熾造獻藝

第19屆東亞當代舞蹈節上，將有由台灣的驫舞劇場及告白熾造帶來的演出。圖為「觸底的形色」演出。(紐文中心提供)

駐紐約台北文化中心與紐約日本 協會(Japan Society)合作，於第19屆東亞當代舞蹈節(Contemporary Dance Festival: Japan + East Asia)，呈現來自台灣的驫舞劇場 及告白熾造舞作；演出於14、15日在曼哈頓 中城上演。

此次的舞蹈節活動上，主辦方邀請台灣驫舞劇場蘇威嘉編舞、方妤婷演出的「自由步－一盞燈的景身」與告白熾造鄭皓編舞及演出的「觸底的形色」，以及其他來自東亞國家節目到場演出。

「自由步－一盞燈的景身」是驫舞劇場蘇威嘉自2013年開始的十年編舞計畫，蘇威嘉以「自由步」為題創作許多舞蹈作品，加深探索線條、舞步、造型、律動與音樂及光線的關聯，追求舞蹈身體的細緻和極限，引領觀眾對表演者產生想像與情感連結。

「觸底的形色」的編舞家鄭皓則是在作品中，呈現當空間與維度不再受限時，人類和物品可以擁有的突破性力量。

紐文中心主任張惠君表示，疫情打亂了展演計畫，如今變種新冠病毒更為實體演出帶來變數，但對於國際交流展演的推動者，韌性面對新局是永不停止的挑戰。

15日的演出，於晚上6時45分至晚7時30分，在日本協會大廳及劇場演出，其中「自由步－一盞燈的景身」將開放觀眾免持票觀賞，可於晚6時45分前抵達劇場，依據劇場規範入場，人數限制為120人。日本協會地址為曼哈頓東47街333號，購票及更多資訊在www.japansociety.org。