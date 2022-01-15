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紐約長島市野口勇博物館海報賽 台裔蕭喆旻奪魁

編譯周芳苑／綜合14日電
蕭喆旻獲獎作品「蒲公英知道」在野口勇博物館外圍展出。（取自博物館網站）
蕭喆旻獲獎作品「蒲公英知道」在野口勇博物館外圍展出。（取自博物館網站）

在反亞裔仇恨犯罪日增下，紐約長島市野口勇博物館(Noguchi Museum)首次公開徵集藝術家平面海報，台灣視覺藝術家蕭喆旻(Chemin Hsiao)奪魁，以六個橫幅表達強烈反種族主義，獲獎作品「蒲公英知道」(Dandelions Know)在入口顯著空間展示。

這項橫幅徵選活動旨在呼應博物館創辦人野口勇(Isamu Noguchi)的日本文化遺產，並反對疫情爆發以來不斷加劇的仇亞情緒。

皇后區亞太裔新興藝術家受邀為博物館戶外空間提交橫幅設計，由博物館成員及夥伴Queens Council on the Arts和Asian American Arts Alliance評審；奪冠者獲1000元獎金，另兩名亞軍各獲500元。

多次篩選後有20多件作品參與決賽，來自台灣的蕭喆旻成為首屆冠軍，華裔莫孔(Mo Kong，音譯)和韓裔金祐民(Woomin Kim)並列亞軍。

蕭喆旻作品通過六個橫幅表達強烈的反種族主義、團結和希望，脫穎而出。野口勇博物館媒體協調員貝茲(Justin Baez)說，他的作品捕捉到對這個主題的個人情感，評審很欣賞以敘事方式觸及反種族主義及當前的政治格局議題。

蕭喆旻住在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)，最初對如何處理沉重主題而猶豫不決，後來因對野口勇的第二代日裔美國人經歷欽佩而且覺得跟自己相關，決定參賽。

蕭喆旻說，他的作品是關於野口勇本人和其感受、以及他來自台灣的類似感受；他思索著，身為居住紐約的亞裔居民，心裡有何感受？

高掛博物館入口處的蕭喆旻作品透過連續六橫幅表達感受，包括「包圍」，「恐懼」、「切斷仇恨循環」、「蒲公英知道」(它們也漂浮)、「治癒和寬恕」、「我們只是人類，保持溝通」。

莫孔住在皇后區陽邊(Sunnyside)，疫情期間創作參賽作品，作品裡有童年食物和小飾品等，以此反映和檢視來自何處、以及為什麼某些事情很重要？

金祐民住在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)， 希望改變街頭市場不準確且仇外的言詞。

博物館 皇后區 種族主義

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