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紐約餐館周盛大回歸 440家餐廳端好料

記者張晨／紐約報導
以顏值著稱的網紅便當套餐日料The Gallery，在近兩年的餐館周中飽受好評。(記者張晨／攝影)
以顏值著稱的網紅便當套餐日料The Gallery，在近兩年的餐館周中飽受好評。(記者張晨／攝影)

「紐約市冬季出遊」(NYC Winter Outing)再次在疫情下回歸，而其中的重頭戲「2022餐館周」(NYC Restaurant Week)可謂是美食愛好者最翹首以盼的活動；相比2021年連續兩次被批「誠意不足」，今年一些米其林星級推薦及上榜餐廳首次加入，400多家餐廳規模比2019年規模更大，是紐約客探索美食又摀住錢包的好時機。

據承辦餐館周活動的市旅遊局(NYC & Company)宣布，2022年冬季全市共有440家餐館參與本次餐館周，遍布全市75個社區，有超過40種菜餚風味；午市套餐包含一種主菜和一道配菜，晚餐則包括三道菜品。

旅遊局主管施密德(Alyssa Schmid)表示，餐館周的核心主旨是向消費者提供平時享受不到的折扣和餐食，把自己最好的一面展示給食客，以吸引新顧客成為回頭客。

由於疫情導致的餐飲業低迷和通貨膨脹，相比之前這次的價格稍有提高，最低餐品的價格選項從22元提高到了29元。

此次中餐選擇有限，但亮點餐廳包括，以顏值著稱的網紅便當套餐日料The Gallery、下東城小眾人氣菲律賓餐廳Pig and Khao、西村高性價比壽司Sushi on Jones以及以亞裔打工人食堂著稱的大戶屋(Ootoya)。

餐館周從18日(周二)開始，持續到2月13日，餐館周期間分別提供29元、39元和59元的價格選項，飲料、稅和小費不包括在內，餐館通常會在周一到周五或周日提供特定的用餐時間，周六則不包括在內。

食客們可以登錄https://www.nycgo.com/restaurant-week查看此次參加的餐館並網上預訂；萬事達卡(MasterCard)的持有者若購買39元的套餐，將享受十元的折扣，同時有機會贏得20萬哩的航空里程。

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