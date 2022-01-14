中國城、小希臘、小印度…玩轉皇后區 宛如遊遍世界

阿斯托利亞公園。(取自NYCGo)

曼哈頓 是紐約的代名詞，但根據市城市規畫局的統計，皇后區的族裔人口比例平均，是五大區中族裔及文化最多樣化、移民 最多的大區，法拉盛的「中國城」、阿斯托利亞(Astoria)的「小希臘」、傑克森高地(Jackson Heights)的「小印度 」，街邊林立的東正教堂、日式便利店與中美州的飯店，都體現著皇后區猶如「小聯合國」般的多樣風貌，皇后區能裝下整個世界，且以比曼哈頓更親民與實在的價格，能迅速購買或品嘗到世界的一隅。

阿斯托利亞 「小希臘」

阿斯托利亞離曼哈頓不遠，坐幾站地鐵就能抵達，許多年輕的職場人士在這裡生活，TurboVax創始人、華裔工程師馬曉宇也在這裡長大，正在競選包括阿斯托利亞選區在內的州參議員；上世紀60年代，許多希臘人飄洋過海來到這裡生活，到80年代，街區裡已有超過2萬2000名希臘裔移民，他們也帶來地道的希臘文化與美食，漫步在阿斯托利亞街頭，不難看到正宗的希臘餐廳、酒館、麵包店與希臘東正教堂。

阿斯托利亞的希臘餐廳，顧客可自選海鮮及烹飪方式。(取自餐廳臉書) 阿斯托利亞的希臘餐廳，食客載歌載舞。(取自餐廳臉書)

「阿斯托利亞海鮮餐廳」(Astoria Seafood)，是當地最具代表性的希臘海鮮小館，最冷清的夜晚也要排上半小時的長隊，食客們在碎冰攤上選擇新鮮的魚類和海鮮，把它們放在袋子裡，再遞給收營員與他們商量烹飪的方式。有些晚上，當熱情洋溢的地中海音樂響起，綠眼睛的服務員會忽然彎下腰，伸出手，向食客發出跳舞的邀請，舞蹈的隊伍會越拉越長，步調也越發顯得歡快。箇中情調，就正如一位在這裡工作的希臘女服務員所說：「我們喜歡讓顧客跳舞，我們是希臘人，我們生活和愛」。

阿斯托利亞一角。(取自MoMa Ps1官網)

傑克森高地 「小印度」

傑克森高地文化多元，裡頭有「小印度」、「小哥倫比亞」、「小西藏」、「小尼泊爾」等，在37大道及羅斯福大道(Roosevelt Ave.)間的74街及周邊，聚居著以印度裔為首的許多南亞居民，街頭也不難瞥見身穿紗麗服(saris)的印度女人、裹著黑色罩袍的穆斯林女人或是包著大頭巾的錫克族男人。這裡有許多南亞的餐廳、甜品店、路邊攤，在紀念品商店，也可以買到香料、色澤靚麗的紗麗服和令人彈眼落睛的寶萊塢電影。

傑克森高地的「小印度」社區。(取自NYCGo) 傑克森高地充滿南亞與印度風情，圖為印度紀念品商店。(取自NYCGo) 喜萊莉‧柯林頓曾造訪的「傑克森餐廳」。(取自餐廳官網)

1980年左右就開始營業的印度餐廳「傑克遜餐廳」(Jackson Diner)，也是整個紐約市叫得上名字的老牌印度餐廳，喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)曾到訪此處，雖然它的風光略有消退，但仍挺立著一種「老而彌堅」的姿態，不到12元的午市自助餐以及入味的印度烤雞，仍然吸引著當地的食客。

陽邊 「小小聯合國」

陽邊(Sunnyside)約在曼哈頓中城及「中國城」法拉盛的中間，乘地鐵距離兩頭都不到半小時，它俯望東河，由於基本是磚紅色的矮樓與連排別墅，視野上也一馬平川，白天黑夜都能完整瞭望西邊的帝國大廈。這裡的白人、西語裔、亞裔人口比例相當，且多是移民，造就了極其豐富與多元化的美食特色：南韓的活章魚、佛得角的餐廳、普屬印度的特色香料、中國超市裡的米莧與雪裡紅，還有哥倫比亞與中國的混合式外帶菜餚。

陽邊「太陽與月亮」餐廳，黑胡椒乳酪意麵，廚師在碩大乳酪輪裡翻炒義麵。(取自餐廳Instagram)

陽邊阡陌交通，充滿寧靜又恣亂的活力，更重要的是，這裡的許多小館由一代移民所開，美食地道，價格公道，服務的是街區裡其他想念家鄉美食或偶欲嘗鮮的移民。義大利人開的「太陽與月亮餐廳」(SoleLuna)，有羅馬傳統菜餚「黑胡椒乳酪義麵」(Cacio e Pepe)，義麵在碩大的佩克里諾羊乳酪粉輪中翻炒，有日裔老闆川田(Robin Kawada)開的「竹壽司」(TakeSushi)，當他成功在曼哈頓中城等地陸續開了分店以後，他又回到他的成長地陽邊，親自在店裡為顧客準備最鮮美的壽司。