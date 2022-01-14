周末好去處／紐約首屆潮玩藝術展 曼哈頓開幕

●潮玩藝術展

紐約首屆潮玩藝術展(CDM Fashion Art Popup Show)訂於本周末在曼哈頓 開幕；在紐約快節奏的生活下，逛展已經成為2022年Z世代年輕人最火的聚會方式之一，此次展覽聯合多位知名IP，不僅有國潮新生力量amazing panda、Nuttsh、LEPOP、菜狗、偷心兔、DODO Jenny和UOVO friends等。還有潮玩界鼻祖Bearbrick，Kaws等大牌專區，怎麼拍都出片，在紐約輕鬆得到明星同款照！展出時間為周末15及16日兩天。民眾可登錄網頁https://bit.ly/3sqYcVN查看詳情。

●魯賓博物館情緒展

在全球疫情和全球環境大變的今天，人們情緒正在經歷一場前所未有的危機，魯賓博物館(The Rubin Museum)舉辦一場獨特的情緒展覽，深入研究了困難情緒的力量，但更重要的是如何將它們轉化為積極情緒。這個半展覽半實驗室形式的空間，利用有趣和互動的探索工具將人情緒中的嫉妒、依戀、驕傲、憤怒和無知，向參觀者展示如何將它們分別轉化為智慧、洞察力、平靜和包容。民眾可登錄網頁https://rubinmuseum.org/查看詳情。

●布魯克林文學地標之旅

害怕紐約的寒流，周末不想出門？布魯克林公共圖書館(Brooklyn Public Library)將舉辦一場視聽之旅，旨在探索小說和現實生活中以布碌崙 為家的人物和作家的生活；整個旅程可以從布碌崙的任何虛擬地方出發，預計需要兩個小時，人們可以在手機上下載Otocast應用程序並搜索BPL參與，以文本、圖片以及音頻解說來多維度體驗文化之旅；民眾可登錄網頁https://www.bklynlibrary.org/查看詳情。

●發光隧道

曼哈頓全新的戶外互動藝術裝置「通道」(Passage)在曼哈頓中城亮相，這個發光的行人隧道，由20個光圈組成，當人們穿過它時，光圈會發出不同的聲音，並變換顏色。該展覽位於39街和40街之間的百老匯 大道(Broadway)服裝區(Garment District)，裝置最初在蒙特利爾展出，日前由服裝區聯盟與紐約市、加拿大魁北克政府辦公室合作揭幕。「通道」的存在改變了百老匯的行人體驗，主辦方希望隨著新年的到來，鼓勵市民和遊客在路過服裝區時，享受該戶外沉浸裝置。