我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

周末好去處／紐約首屆潮玩藝術展 曼哈頓開幕

記者張晨／綜合報導

●潮玩藝術展

紐約首屆潮玩藝術展(CDM Fashion Art Popup Show)訂於本周末在曼哈頓開幕；在紐約快節奏的生活下，逛展已經成為2022年Z世代年輕人最火的聚會方式之一，此次展覽聯合多位知名IP，不僅有國潮新生力量amazing panda、Nuttsh、LEPOP、菜狗、偷心兔、DODO Jenny和UOVO friends等。還有潮玩界鼻祖Bearbrick，Kaws等大牌專區，怎麼拍都出片，在紐約輕鬆得到明星同款照！展出時間為周末15及16日兩天。民眾可登錄網頁https://bit.ly/3sqYcVN查看詳情。

●魯賓博物館情緒展

在全球疫情和全球環境大變的今天，人們情緒正在經歷一場前所未有的危機，魯賓博物館(The Rubin Museum)舉辦一場獨特的情緒展覽，深入研究了困難情緒的力量，但更重要的是如何將它們轉化為積極情緒。這個半展覽半實驗室形式的空間，利用有趣和互動的探索工具將人情緒中的嫉妒、依戀、驕傲、憤怒和無知，向參觀者展示如何將它們分別轉化為智慧、洞察力、平靜和包容。民眾可登錄網頁https://rubinmuseum.org/查看詳情。

●布魯克林文學地標之旅

害怕紐約的寒流，周末不想出門？布魯克林公共圖書館(Brooklyn Public Library)將舉辦一場視聽之旅，旨在探索小說和現實生活中以布碌崙為家的人物和作家的生活；整個旅程可以從布碌崙的任何虛擬地方出發，預計需要兩個小時，人們可以在手機上下載Otocast應用程序並搜索BPL參與，以文本、圖片以及音頻解說來多維度體驗文化之旅；民眾可登錄網頁https://www.bklynlibrary.org/查看詳情。

●發光隧道

曼哈頓全新的戶外互動藝術裝置「通道」(Passage)在曼哈頓中城亮相，這個發光的行人隧道，由20個光圈組成，當人們穿過它時，光圈會發出不同的聲音，並變換顏色。該展覽位於39街和40街之間的百老匯大道(Broadway)服裝區(Garment District)，裝置最初在蒙特利爾展出，日前由服裝區聯盟與紐約市、加拿大魁北克政府辦公室合作揭幕。「通道」的存在改變了百老匯的行人體驗，主辦方希望隨著新年的到來，鼓勵市民和遊客在路過服裝區時，享受該戶外沉浸裝置。

曼哈頓 布碌崙 百老匯

上一則

法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮

下一則

皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

延伸閱讀

憂保險公司拒付 郭納德建議州府為居家檢測建報告系統

憂保險公司拒付 郭納德建議州府為居家檢測建報告系統
布魯克林8大道華社出現辱華 「Chino」字眼 旁邊刻手槍

布魯克林8大道華社出現辱華 「Chino」字眼 旁邊刻手槍
大雪覆蓋布魯克林日落公園 華人天亮就鏟雪

大雪覆蓋布魯克林日落公園 華人天亮就鏟雪
國會山莊暴亂周年 紐約市民選官員：繼續捍衛民主

國會山莊暴亂周年 紐約市民選官員：繼續捍衛民主
紐約布魯克林及皇后區 將建跨區交通線路 提升通勤便利

紐約布魯克林及皇后區 將建跨區交通線路 提升通勤便利

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款