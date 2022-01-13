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低薪疫情致家護緊缺 民代促通過公平薪酬法

記者金春香／紐約報導
紐約州家庭護理人員短缺，多方呼籲州長通過家庭護理公平薪酬法案。（Getty Images）
紐約州家庭護理人員短缺，多方呼籲州長通過家庭護理公平薪酬法案。（Getty Images）

根據州參議員Rachel May辦公室發布的最新報告數據，州內衛生保健領域空缺職位60%都屬於家庭護理工作；樂齡會(AARP)、家庭護理員工會和多名民選官員11日再次要求州長霍楚(Kathy Hochul)通過家庭護理公平薪酬法(Fair Pay for Home Care Act)，解決家護工作領域的薪酬和人數急劇短缺危機。

眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)表示，紐約州面臨嚴重的家庭護理人員短缺問題，且家護工作者的收入和整體生活水平在全國墊底，如果不及時解決這一問題，隨著老年人口逐年增加，到2026年，紐約可能出現超過60萬家護工作空缺，會將更多有需要的老人置於困境。

根據州消費者個人協助協會報告，不僅老人和身體殘疾人士需要家庭護理員，相比療養院，曾感染新冠病毒者也在家庭護理員的照看下過得更好。

霍楚在日前發布的州情咨文中，雖然表示要致力於結束加護人員短缺危機，但未提出任何解決方法。

羅森塔爾說，要增加家護員工數量的辦法很簡單，就是給他們增加工資，保證他們獲得公平薪酬，確保他們從事家護工作的薪資能幫助他們維持正常的生活開支，以進一步吸收更多人加入這一領域。

州府日前報告指出，低收入是導致紐約家庭護理員人數不斷下降的最主要原因；然而與此同時，紐約65歲以上人口數量預計會在接下來20年內增加25%，會進一步彰顯出需要照顧者與護理人員人數間不成正比而產生的問題。

紐約市立大學數據顯示，若州府通過家庭護理公平薪酬法，能為35萬1000名如今從事家護工作的女性提供公平薪酬，其中包括少數族裔女性28萬8000人，也能在接下來十年在州內為女性提供超過25萬個家庭護理職位。

霍楚 低收入 眾議員

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