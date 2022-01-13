檢測陽性率續降 住院、病歿略增

霍楚繼續對疫情發展表達謹慎樂觀態度，目前全州單日新冠檢測陽性率繼續降低，但住院人數和死亡人數仍在緩慢升高。（州長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)12日繼續對疫情 發展表達謹慎樂觀態度，目前全州單日新冠檢測陽性率繼續降低，但住院人數和死亡人數仍在緩慢升高。

州府數據顯示，全州11日新增病例5萬8770例，較周末有所回升，單日檢測陽性率為17.37%，已經連續三天下降，而且全州十大地區中，有八個地區的七天平均陽性率已經連續下降三天；不過，新冠住院病例增至1萬2671人，為2020年4月26日以來新高，ICU住院人數、插管質量人數則小幅減少，新增死亡166人。

霍楚12日再次表示已經看到疫情結束的曙光，「我們正在熬過疫情，但我們必須保持警惕，不要以為目前的抗疫進展是理所當然的；我們知道有效的抗疫方法，包括接種疫苗 、打補強針、戴口罩、在室內公共場所保持警惕，這樣我們才能最終擺脫疫情。」

不過，紐約市市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)不如霍楚樂觀，他並未表示近期的疫情數據趨勢可稱為「希望的曙光」，稱目前住院率仍在上升，這些滯後數據與之前疫情惡化有關；他說，保持目前所有的防疫措施對抗擊Omicron變種病毒傳播非常重要。

根據州府數據，目前Omicron變種病毒感染者已占所有新增病例中的95%；霍楚繼續呼籲民眾接種疫苗和補強針，並在此懇求家長盡快帶五歲以上兒童接種，她此前表示全州五至11歲兒童的住院率上月前三周猛增三倍，68%的該年齡段兒童一針未打。

「請確保您已經接種第二針和補強針」，霍楚表示，「對於家長和監護人來說，保護子女最好的方法就是讓有資格的子女接種疫苗和補強針；同時，在公共場合不要只戴布口罩，如果感到不舒服，應該待在家中。」